La modelo Génesis Dávila tiene mucha suerte... ¿o es que lo que viene ya se cocinaba desde antes? La ex Miss Mundo Puerto Rico y ex Miss Universe Florida USA es lo que podríamos decir una eterna “carrerista” de concursos.

Ganó en Estados Unidos y le quitaron la corona, supuestamente, por no seguir las reglas. Se dice que para la final tuvo ayuda de un maquillista profesional y eso no lo permitían los organizadores. Total, después de eso la misma organización cambió las reglas y ahora hasta embarazadas compiten. Imagínese a una Miss Universo en el quirófano dando a luz a un bebé Universal. Qué bello. ¡Juípiti!

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Pero estuvo bien raro que en su última participación para Miss Puerto Rico no estuviera entre las finalistas.

“La dejaron colgando”, me dijo un conocido maquillista.

Quizás estaban esperando a este año para que participe, gane y sea la anfitriona de la Isla en el Miss Universe que se celebrará en el Coliseo de Puerto Rico en noviembre. Por lo que vemos, las cosas se están arreglando. Uno de los presidentes, Raúl Rocha Cantú, no tendrá nada que ver en el certamen. Mientras más pronto se dé esto, mejor.

¡Ah! Pero con este lío ha sido más la promoción de la Isla; cada vez que comentan algo sobre el certamen dicen que se celebrará en Puerto Rico. O sea, comenzamos a recibir promoción sin haber firmado finalmente, ni haber pagado los millones, que este año son menos que las veces pasadas aunque habrá más chicas.

La directora de la Compañía de Turismo, Willianette Robles, debe estar feliz con la promoción de Puerto Rico sin haber pagado la totalidad del contrato.

Hello, gracias.

El runrún es que hay una chica muy bonita, bien preparada, pero familia de uno de los directivos de Puerto Rico. Es bajita, así que tendrá que usar tacones para elevar su estatura y verse mejor.

De hecho, vi la nueva campaña del DMO y debo decir que la de la Compañía de Turismo es más creativa e impactante. Es más, que usen la de Olga y Daddy, y se olviden de la del DMO, que según dijeron nos costó a los contribuyentes $550,000.

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¿Para qué dos comerciales si con uno da y sobra, y más si está tan bien hecho como el de Turismo?

Ricky encantó al público

El espectáculo de Ricky Martin el pasado fin de semana en Ciudad de México tuvo muy buenas críticas por parte de la prensa mexicana. Aunque no se presentó en un lugar gigantesco como el Estadio Azteca o el Foro Sol, la realidad es que llenó el Fray Nacho.

El cantante no dejó de agradecer a México su apoyo durante todo el show. Fue allí que comenzó a trabajar en telenovelas y de la mano de Angélica María entró a Televisa por su talento.

Hubo un fallo técnico en el espectáculo y él, muy comprometido con su público, volvió a comenzar la canción. O sea, el nene sabe.

Según la reseña, la mayoría de los asistentes eran personas de 25 a 30 años. Ricky tiene cinco espectáculos más en México y luego la gira sigue por Uruguay, Paraguay y Buenos Aires. Ya veremos cuando aterrice en Puerto Rico. Después de ver su show sinfónico tendrá que dejar el alma en lo que presente en la Isla. ¡Muy bien!

Shalimar, la empresaria

Luego de tres negocios exitosos en diversos puntos del País, la animadora Shalimar Rivera se encamina a montar una especie se cadena de servicios de salud al firmar con una empresa muy importante para ayudar a mantener saludable a la gente.

Mantenerse sano y haciendo ejercicios está de moda en Puerto Rico y ni se diga de las inyecciones de vitaminas. Para esos servicios tiene enfermeras licenciadas. Muy bien. Que la gente quiera las vitaminas y estar en “shape”, eso siempre estará de moda y ella lo sabe. ¡Éxito, empresaria!

¿Otro canal?

Me comentaron que viene un nuevo canal que estará compitiendo de tú a tú con los otros. Ya veremos si funciona. El boricua es de costumbres y es poco lo que cambia cuando le gusta una programación. Pero hay unos programas que están demás y otros que podríamos decir que están de menos. Y es hora de darle oportunidad a la nueva cepa. ¡Hello, gracias!