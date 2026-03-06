Arranca un nuevo capítulo “con mucha ilusión, con propósito, y con el corazón llenó”.

Eso afirmó la modelo y presentadora Vivianie Díaz Arroyo, quien reveló hoy su aspiración por la corona de Miss Universe Puerto Rico 2026.

La boricua dio a conocer su interés en un mensaje en ingles que subió a su cuenta de Instagram, donde afirmó que se une a la carrera para ser la próxima sucesora de Zashely Nicole Alicea y competir para la edición diamante del concurso, que tendrá lugar este noviembre en la Isla del Encanto.

“Este momento significa mucho más para mí que una simple competición, es un propósito, es orgullo por mi país, pero, sobre todo, es la prueba de que algunos sueños nunca dejan de llamarte”, sostuvo la boricua, quien compitió en dicho concurso en el 2019, representando el pueblo de Villalba.

“Así que hoy, es un gran honor para mí compartir con ustedes que oficialmente estoy en la carrera para convertirme en la próxima Miss Universo Puerto Rico”, concluyó la también empresaria y animadora de “El Mediodía” de WIPR.

Este no es el primer rodeo de Díaz Arroyo en el mundo de los certámenes de belleza, dado que logró coronarse como Miss Grand Puerto Rico en el año 2021, y hasta alcanzó la posición de tercera finalista en el certamen internacional dirigido por el tailandés Nawat Itsaragrasil.

La noticia se da en momentos donde otra veterana como Génesis Dávila también anunció su aspiración por representar a la Isla del Encanto en la edición 75 de Miss Universe.

Otras exconcursantes que han sido elegidas para aspirar por el título nacional son Nicole Marie Colón y Winedly Marie Lugo.