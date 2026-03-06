“Agradecida y más lista que nunca”.

Eso aseguró la modelo Génesis Mary Dávila, quien afirmó hoy, viernes, que regresa a la lucha por la corona de Miss Universe Puerto Rico 2026.

En momentos en que la organización nacional revela los nombres de las aspirantes para el concurso de belleza nacional, la conocida reina de belleza compartió su interés por convertirse en la sucesora de Zashely Nicole Alicea en una publicación de su cuenta oficial de Instagram.

“Hay momentos en la vida en los que el destino nos invita a comenzar de nuevo… pero no desde cero, sino desde la experiencia", escribió la boricua, quien fue primera finalista del certamen en la edición de 2013.

“He tenido el privilegio de caminar por escenarios que han marcado mi historia. Cada desafío, cada aplauso y cada silencio han sido parte de un proceso que me ha pulido con paciencia… como se pule un diamante", agregó.

Pero la boricua, quien también se ha coronado como Miss Mundo de Puerto Rico 2014 -así como participar en Miss Universe Puerto Rico 2024 representando al pueblo de Arroyo- afirmó que, más allá de estar el escenario, su mayor honor siempre ha sido llevar consigo el nombre de su Isla en el pecho, al igual que “la fuerza de mi gente y el amor profundo que siento por mi patria”.

“Porque una reina nunca camina sola… camina con la historia, los sueños y el corazón de todo un pueblo", destacó la beldad de 35 años, quien logró también llegar al Top 5 de Miss USA 2018, en el que representó el estado de Florida.

“Los años me han enseñado que la verdadera grandeza de una reina no se mide por las coronas que ha llevado, sino por la mujer en la que se ha convertido. Hoy miro hacia el futuro con la certeza de que cada paso, cada caída y cada victoria me prepararon para este momento, porque los diamantes no nacen brillando… se forman bajo presión, se transforman con el tiempo y finalmente revelan su luz“, destacó la boricua, quien sostuvo que “con el corazón lleno de propósito, comienzo un nuevo capítulo”.

Cabe destacar que, hasta el momento, el nombre de Dávila no ha sido mencionado en la lista de las aspirantes seleccionadas que la organización subió a la cuenta de Instagram.

No obstante, exconcursantes como Nicole Marie Colón y Winedly Marie Lugo fueron recientemente mencionadas.