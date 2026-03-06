Las redes sociales se convirtieron los pasados dias en el escenario de un fuerte cruce de acusaciones entre la empresaria puertorriqueña Maripily Rivera y la actriz y ex Miss Universo Alicia Machado.

La disputa comenzó cuando Machado, en una publicación de Instagram, afirmó que Maripily “no es amiga de nadie”, un comentario que surgió después de que la ganadora de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos acusara al actor Sergio Mayer de usar su amistad para ganarse el apoyo del público puertorriqueño en el reality show de Telemundo.

La respuesta de Maripily no tardó en llegar. Durante su participación en el programa En Casa con Telemundo, la empresaria puertorriqueña acusó a Alicia de ser quien en realidad no es amiga de nadie, revelando detalles de la relación que ambas habían tenido en el pasado.

“Primero que todo, la que no es amiga de nadie se llama Alicia Machado. Yo creí que era mi amiga, pero ahora descubro que no lo es. Ella fue la que me hablaba mal de Sergio Mayer durante las galas”, señaló Maripily en su intervención.

La empresaria también recordó un episodio en el que había llevado a Machado y a su hija a Puerto Rico, destacando la actitud de la ex Miss Universo durante ese viaje.

“La llevé a Puerto Rico porque el sueño de su hija era ver a Bad Bunny. Tenía una suite reservada y la invité, pero lo que pasó después fue una locura. Me hizo buscar un chofer, separarle un lugar para ella y su hija, y luego me canceló porque le entró en una locura, como siempre”, explicó Maripily.

La empresaria puertorriqueña no dudó en advertirle a Machado: “Si estás haciendo esto porque estás apagada y quieres llamar la atención, avísame. Yo también tengo mucho que hablar, pero con pruebas. Si tú eres loca, yo soy más loca que tú, pero con pruebas. Te deseo lo mejor y busca ayuda, porque la necesitas.”

La respuesta de Alicia Machado no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, la ex Miss Universo aclaró que había sido invitada por Maripily, pero que en realidad ella pagó todo durante el viaje a Puerto Rico. “Me invitó al balcón pagado por su patrocinador, pero yo fui con mi hija y pagué todo como siempre. No tengo necesidad de que me inviten nada”, señaló. “Una invitación conveniente, como siempre, tan fina.”

Machado también recordó que, desde su participación en el reality ¡Mira quién baila!, Maripily no la soporta. “Pero me es irrelevante su amistad. Sigue soportando. No eres amiga de nadie”, agregó. “También tengo un chingo de testigos. Lo que no le gustó es que no fuimos empleadas de ella”, afirmó.

El enfrentamiento continuó con nuevas respuestas en las redes. Maripily, esta vez desde su perfil de Instagram, arremetió nuevamente contra Machado. “Todo lo que dices se refleja en ti. Tú no soportas a una mujer con éxito emocional, profesional y económicamente. La que tiene necesidad de hacer esto eres tú. Lo haces con todo el mundo, y yo hoy soy otra persona más que quieres victimizar con tus mentiras”, escribió.

Finalmente, Maripily cerró su mensaje diciendo: “Pero conmigo no puedes. Busca ayuda, y como siempre, te deseo lo mejor.”

Este tenso intercambio de acusaciones entre las dos celebridades ha captado la atención de sus seguidores, quienes han sido testigos de la creciente rivalidad entre ambas.