Es increíble que Maripily esté peleando con Alicia Machado. Me consta que por lo menos antes de esta pelea se llevaban bien y la visita de Alicia a Puerto Rico fue por invitación de ella. Inclusive, reseñé en esta columna ese almuerzo en un hotel del Condado donde también estaba Joyce Giraud y su familia.

Que ahora se tiren por Sergio Mayer... jummm. Creo que no deben perder el tiempo; él no merece su preocupación y menos la de Mari, que sabe muy bien que él ni fu ni fa en cuanto a Puerto Rio se refiere.

La experiencia de Alicia con Sergio no es ni remota a la de Pili, pero no sé si Telemundo, para darle acción a “La casa de los famosos” las puso pico a pico. Eso podría ser. Ellos hablan y ellas obedecen... Ummm.

O sea, que el programa está tan malo que tienen que buscar a dos ganadoras para que den la cara por el “reality”. ¡Ah! Y una de las pocas conocidas era Lupita Jones, la primera Miss Universo mexicana, y la sacaron. O sea, que fue como que un ratito y pa fuera. Esto está que arde y los otros, fríos como hielo. Yes.

Seguiremos viendo de ahora en adelante “La casa de Mari y Alicia”. ¿Cómo les cae?

¡Qué leche!

Bueno, si vio los premios de los que supuestamente influencian a los boricuas hay que reconocer que mis amigos de Telemundo han hecho producciones mejores. Oh yes.

¿Qué paso? ¿Hubo discrimen o fanatismo o minguería? No sé cómo algunos que comenzaron el movimiento de los influencers en la Isla no estuvieron ni nominados. Hello, gracias.

Así que Natalia Lugo era como un fósil. Menos mal que sabemos su trayectoria y su éxito. Pero lo más que me gustó fue, sin lugar a dudas, su entrevista con Shalimar Rivera. ¡Sopla!

Mientras era entrevistada por Shalmar y la vaca Campanita, a Natalia se le ocurrió que debían hacer los Premios Qué Leche para que tanto la vaca como la animadora dieran los premios. Y aseguró que mientras aparecieran los que estaban nominados también les llamarían “Qué Leche”.

Nada, nada, que la promoción les quedó increíble. No sé si eso estaba preparado, pero les quedó de show y fue uno de los momentos jocosos de la premiación. Inclusive, cuando entregó el premio a Iván Colón “El Giga”, fue la propia Natalia quien dijo “qué leche”, o sea, el chiste.

Me imagino que el próximo año los premios se quedan con el canto y la leche, cuya imagen es Shalimar, siguió promocionándose. Hello.

Bueno y se comenta que un canal de Guaynabo está interesado en contratar a Shalimar. Ya veremos. Por ahora sigue con sus negocios y las actividades de la leche que está anunciando, con su compañera la vaca Campanita. ¡Qué leche!

Cambios, cambios

El Canal 6 viene con nueva programación y nuevos animadores en distintos programas. Muy bien, dándole trabajo a gente nueva o por lo menos que están guisando nuevamente.

Que se cuiden los que están allí.

Chicos, deben ir bien vestidos, arreglados y mejor combinados, pues hay algunos que de combinaciones no saben nada.

Hello, gracias.