Luego de su reciente visita a El Salvador como parte del “Global Tour 2026”, la Miss Universo Fátima Bosch se convirtió en tendencia en redes sociales, no solo por su participación en diversas actividades, sino también por los comentarios de usuarios que comenzaron a “shippearla” (involucrarla románticamente) con el alcalde de Santa Tecla, Henry Flores.

Videos en plataformas digitales mostraban a Bosch junto a Flores durante distintos eventos oficiales, lo que llevó a usuarios a insinuar una posible relación romántica entre ambos. Sin embargo, la mexicana decidió poner un alto a las especulaciones.

A través de un live en su cuenta de TikTok, la reina de belleza aclaró su postura y pidió respeto, especialmente hacia el funcionario.

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“Oigan, es un señor, o sea, tiene todo mi respeto, pero es un señor. Y siento que cero está cool que hagan ship, es una falta de respeto”, expresó.

Bosch enfatizó que este tipo de comentarios no solo le resultan incómodos, sino que también pueden ser inapropiados para la otra persona y pidió respeto.

“Por respeto a él, no lo estén shippeando conmigo, o sea, podría ser mi papá, entonces no. Mi respeto claramente para el señor alcalde, es muy amable, me cayó increíble, muy inteligente, nos trató espectacular en El Salvador, pero eso no está cool, porque el señor claramente podría ser mi papá, entonces, hay que respetarlo a él también”, enfatizó.

Asimismo, hizo un llamado a considerar la vida personal del alcalde. “Imagínense si tiene novia o algo así, qué pena, ¿no?”, concluyó, dejando claro los límites de las dinámicas de “shippeo” en redes sociales.