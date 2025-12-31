El 2025 llega a su fin y seguramente en la Organización de Miss Universe anhelan que el Año Viejo se lleve el mar de controversias que los acompañan luego del certamen en Tailandia y todo lo que se suscitó después de la polémica coronación de Fátima Bosch Fernández a mediados de noviembre.

La edición 74 del concurso de belleza, cuya final se realizó el 21 de noviembre, estuvo colmada de un sinnúmero de problemas, desde encontronazos entre concursantes y directores nacionales en la concentración y cuestionamientos sobre la legitimidad de los resultados de la gala final, dejando a la franquicia internacional con una mancha difícil de borrar.

PUBLICIDAD

¿Qué papelones tiene todavía de frente la organización? ¿Hay algo positivo dentro de todo este caos? Primera Hora te resume todo lo que le cayó encima a Miss Universe.

Dueños prófugos de la justicia

La crisis en Miss Universe se exacerbó ayer cuando cuando trascendió que un tribunal en Tailandia sentenció a la empresaria Anne Jakrajutatip, copropietaria del certamen con 50% de las acciones, a dos años de prisión y sin suspensión de la pena por un caso de fraude. Jakrajutatip no se presentó a la audiencia y sigue siendo buscada por las autoridades.

A eso se suma que en México, un juez emitió una orden de arresto contra Raúl Rocha Cantú, propietario del otro 50% de las participaciones en la Organización desde enero de 2024. Esta determinación se dio tras Rocha Cantú no cooperar con las autoridades en una pesquisa en su contra por delincuencia organizada, tráfico de armas y contrabando de combustible de Guatemala a México.

Acusan a Miss Universe por difamación

Tras el escándalo que tuvo lugar en la concentración de Miss Universe 2025, el director de Miss Grand International, Nawat Itsaragrisil, radicó una querella contra la ahora soberana Fátima Bosch Fernández por “repetidas declaraciones difamatorias” en su contra.

Esta polémica tuvo su génesis en un careo entre ambos días antes de la final. Bosch acusó públicamente a Itsaragrisil de haberla llamado “tonta” y “cabeza hueca”, lo que éste rebatió alegando que la llamó “damage” (dañada) en referencia a que seguía instrucciones de su franquicia de no promocionar en sus redes sociales al país anfitrión.

PUBLICIDAD

Nawat Itsagrasil alega qué él nunca llamó "tonta" a la actual Miss Universe. ( Captura )

Itsaragrasil acudió a las autoridades tailandesas para acusar a la reina de belleza mexicana por presuntamente dañar su reputación tras el altercado en una reunión con las 120 candidatas. Este incidente provocó que decenas de beldades, incluyendo la entonces Miss Universe 2024, Victoria Kjær Theilvig, salieran del encuentro decepcionadas y condenaran la conducta del también director de Miss Universe Tailandia, quien luego se disculpó y hasta lloró por lo ocurrido.

Falta de transparencia

Miss Universe se viró patas arribas cuando días antes de la gala final, el compositor franco-libanés Omar Harfouch renunció a su puesto en el Comité de Selección de finalistas señalando que las concursantes que avanzaban a la gala final fueron elegidas por un “jurado improvisado”.

Harfouch también afirmó que existían conflictos de intereses y presuntas relaciones personales entre miembros de esa supuesta preselección y algunas concursantes, acusaciones que la franquicia internacional catalogó como falsas.

Ese señalamiento vino acompañado de las renuncias de los también jurados Claude Makélélé (exfutbolista francés) y la princesa Camilla di Borbone delle Due Sicilie, quien era la presidenta del panel.

La organización no pudo zapatear ese malestar cuando coronó a Bosch Fernández como la nueva reina universal, lo que provocó que el público en el Impact Challenger Hall abucheara a la ganadora. Hubo quienes alegaron que el título debió ir a la representante de Costa de Marfil, Olivia Yacé, quien fue coronada como Miss Universe África y Oceanía. Una semana después, Yacé renunció al título por “mantenerme fiel a mis valores: respeto, dignidad, excelencia e igualdad de oportunidades”.

PUBLICIDAD

Olivia Yacé, quien fue representante de Costa de Marfil, se colocó entre las candidatas favoritas del público en la noche preliminar. ( Agencia EFE )

Otro señalamiento desde el jurado vino de la ex Miss Universo Natalie Glebova, quien denunció falta de auditores en el proceso de selección y hasta cuestionó el resultado final, asegurando que su ganadora era la tailandesa Praveenar Singh.

El asunto de la “visa débil”

Rocha Cantú hizo otro papelón cuando admitió a una periodista que la razón por la que Yacé no ganó el concurso fue porque su pasaporte representaba un “obstáculo” para llevar las obligaciones que impone la corona internacional.

“Costa de Marfil necesita... Entren a Google... cuántos países necesita visa para poder entrar, 175. La chamba es por un año de Miss Universo, 175 países le piden visa a Costa de Marfil", sostuvo el empresario. “Queremos que sea Universo, la que más viaje y más contacto tenga con gente en el mundo. Pues si le piden visa en 175 países está medio difícil, ¿no?”, agregó.

En los más de 70 años que se ha celebrado el certamen ha habido ganadoras de más de 30 países de todos los continentes y la gestión de visas nunca fue un problema.

“Ganadora falsa”

La coronación de Fátima Bosch llevó a Harfouch a catalogarla como una “ganadora falsa”, alegando que Rocha Cantú habría pedido que votara por ella dado que éste tenía negocios con su padre, Bernardo Fernández Bosch, subdirector de Seguridad y Salud de la empresa Petróleos Mexicanos, mejor conocido como PEMEX.

La acusación se lanzó luego de que medios mexicanos señalaran que en 2023, PEMEX entregó un contrato para la construcción de conductos terrestres de 745 millones de pesos mexicanos (equivalentes a más de $43 millones) a las empresas Servicios PJP4 De México, S.A. DE C.V. y Soluciones Gasíferas del Sur, esta última propiedad de Rocha Cantú.

PUBLICIDAD

Raúl Rocha rechazó todos los señalamientos que realizó el compositor y exintegrante del Comité de Selección de Finalistas, Omar Harfouch.

Rocha Cantú negó las acusaciones de fraude que circularon sobre la victoria de Bosch Fernández en el certamen de belleza y amenazó con tomar acciones legales contra los medios de comunicación que difundieran ese señalamiento.

El incidente de Miss Jamaica

La estrepitosa caída de Miss Universe Jamaica 2025, Gabrielle Henry, durante su pasarela en la gala final debido a una abertura oculta no cubierta ni señalizada en la plataforma por la que desfilaban las candidatas casi le cuesta la vida. El accidente provocó la hospitalización de Henry en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en Tailandia con una hemorragia intracraneal.

La situación provocó a que el gobierno de su país prohibiera la participación de sus ciudadanas en concursos de belleza internacionales. El veto nacional, que obligó el retiro de Shanté Jarrett de Miss International y de Rachel Silvera de Miss Cosmo, coincidió con el señalamiento de la delegada de Chile, Inna Moll, de que ningún representante de Miss Universe visitó a Henry en el hospital.

Puerto Rico exige transparencia

En medio de estos escándalos, la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Willianette Robles Cancel, detuvo el tercer pago por $1.5 millones que debía realizar el Gobierno a la organización en diciembre luego de anunciarse durante la gala final que la Isla sería sede del certamen en 2026. El Gobierno de Puerto Rico emitió los primeros dos pagos por $2 millones y $1 millón del total de $9 millones que acordó por la sede. Puerto Rico busca renegociar las condiciones en las que se llevaría a cabo la edición 75 del concurso de belleza.

PUBLICIDAD

Robles Cancel aseguró que lo que persigue con la medida preventiva que tomó es una medida de “transparencia” y salvaguarda dados los escándalos que enfrentan los tenedores de la Organización.

Al momento, la presentación del certamen en la Isla, previsto para noviembre próximo en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot, sigue en pie.

Miss Universe Puerto Rico sigue sólido

Pese al caos que reina en el concurso internacional, a nivel local Miss Universe Puerto Rico se destacó en la edición 74 de la competencia con la participación de la boricua Zashely Nicole Alicea Rivera, quien aún sin experiencia previa, logró llegar al Top 12, lo que representa la octava ocasión consecutiva que una puertorriqueña lo consigue.

La modelo y bailarina profesional sobresalió en la concentración en Tailandia al conectar con los periodistas y missólogos, así como sus imponentes pasarelas tanto en traje de baño como vestido de gala.