La Compañía de Turismo de Puerto Rico detuvo el millonario pago que le tenía que realizar a la organización de Miss Universe el pasado lunes, 8 de diciembre, pues busca renegociar las condiciones en las que se realizará el concurso de belleza en la Isla, reveló este miércoles la directora ejecutiva de la agencia, Willianette Robles Cancel.

El certamen, que se prevé se realizará en noviembre próximo en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot (Choliseo), no será cancelado, dejó claro.

Ya Puerto Rico ha pagado $3 millones de los $9 millones pactados para que Miss Universe realice su aniversario número 75 en Puerto Rico.

Entonces, ¿qué busca con la medida tomada?

“Transparencia”, dejó claro la funcionaria.

Es que en medio de las denuncias de fraude tras el concurso realizado en Tailandia en el que Miss México fue coronada, las investigaciones por presuntos vínculos con el crimen organizado que se realizan contra el dueño de la franquicia, el mexicano Raúl Rocha Cantú, y las amenazas de países que no serían representados en Miss Universe para la edición del 2026, Robles Cancel no interesa en que Puerto Rico esté inmerso en un papelón. Por ello, detuvo el pago de $1.5 millones que se debió hacer el lunes, en lo que se realiza una reunión con Miss Universe en el que se dejen ciertos puntos claros.

Robles Cancel prevé que la reunión se realice después de las festividades navideñas.

“No son preocupaciones, son exigencias que nosotros vamos a hacerle a una organización para efecto de transparencia. Nosotros como gobierno, desde un principio hemos sido claros, la Compañía de Turismo y esta servidora ha sido clara de que toda la gestión que se lleve va a ser una gestión con transparencia. Precisamente, porque son fondos públicos y nosotros le debemos respuestas, por llamarlo de cierta manera, al pueblo de Puerto Rico. Dejando claro eso, nosotros tenemos unas exigencias que va a ir conectada a la transparencia”, estipuló.

“Por ejemplo, no voy a entrar en muchos detalles hasta que no me siente con ellos y tenga esta conversación, ya después podré abundar mucho más. Pero, te voy a dar un simple ejemplo de temas que se van a estar tocando. Uno de los temas que yo voy a solicitar es que, si la prensa o algún ente solicita al jurado de Miss Universe, una vez que se lleve a cabo el evento, los resultados, que los resultados se hagan públicos, no puede haber oposición a eso. Los resultados tienen que hacerse públicos. Esto es para que tengas una línea de por dónde nosotros vamos a ir en esta conversación”, agregó la funcionaria a Primera Hora.

Asimismo, indicó que las medidas que tomarán para que se denote que el concurso no se realizará bajo un manto de irregularidades podría hacer que los países que ya anunciaron que no enviarán representantes, como es el caso de Guyana y Ghana o de Francia, que ha amenazado con no participar por la falta de transparencia, decidan asistir a Puerto Rico.

“Tiene que haber unos estándares que se tienen que cumplir, porque nosotros como destino lo que buscamos es que la proyección a nivel internacional sea una proyección positiva, como lo fue en la residencia de Bad Bunny, como queremos que lo sea con Miss Universe, como lo fue cuando trajimos al Barcelona y al Real Madrid, como lo hacemos cuando traemos el Open”, precisó la directora de Turismo.

“Sin duda, establecer estándares del nivel que nosotros lo queremos hacer y las exigencias que obviamente nosotros queremos y estamos llevando a cabo, van a abrir puertas a la confianza de que países de que en quizás en este momento no estén en su 100% de seguridad de participar, puedan decir: ‘Bueno, sí, lo voy a hacer, porque realmente estoy viendo que hay una transparencia de cómo se están realizando los procesos’”, añadió.

Robles Cancel informó que una vez las negociaciones se realicen, Puerto Rico retomaría los pagos. Sostuvo, además, que la “inversión está asegurada” y no hay peligro de que el evento sea cancelado por las nuevas exigencias que se estipularían para realizar el evento.

Aclaró, además, que los $3 millones que ya se han dado a la organización de Miss Universe no van a la cuenta de su presidente, la cuáles fueron congeladas desde que se emprendió una investigación criminal en su contra.

De hecho, indicó que las conversaciones que se tienen para lograr que el concurso se realice en Puerto Rico no son con Rocha Cantú. Informó que el contacto es Ronald Day, director ejecutivo de Miss Universe en la región Occidental.

“Esto es una inversión que el gobierno de Puerto Rico quiere hacer o planifica hacer por una simple razón, porque el retorno de inversión de este evento le va a generar a Puerto Rico entre $80 y $200 millones… Lo que está buscando es apostar al turismo de entretenimiento, que hemos visto y nos ha probado que es un turismo que realmente tiene un retorno de inversión masivo. Y eso es lo que estamos buscando, que el bolsillo de la gente al final se vea beneficiado, porque en su gran mayoría este dinero no entra, necesariamente, en su 100% en las arcas de la Compañía de Trismo. Entra al dueño de negocio, al PYME (pequeña y mediana empresa), al que tiene su empresa de camiones, o al que tiene su empresa de montar equipo, a aquel que hace ‘catering’. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Cada vez que apostamos a traer un evento de entretenimiento de esta magnitud queremos que de manera positiva la ciudadanía se pueda ver beneficiada”, concluyó.