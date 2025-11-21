El pianista y compositor franco-libanés Omar Harfouch, uno de los tres miembros del jurado que renunció al certamen Miss Universe 2025, lanzó explosivas declaraciones tras la coronación de Fátima Bosch Fernández, representante de México.

Harfouch aseguró que la mexicana ganó la corona gracias a los vínculos empresariales entre el presidente de Miss Universe, el mexicano Raúl Rocha Cantú, y el padre de Bosch, Bernardo Bosch Hernández, quien trabaja en Petróleos Mexicanos (Pemex), según ha trascendido.

El músico calificó a Bosch de “ganadora falsa” y dijo que Rocha Cantú le pidió votar por ella antes del certamen.

“Miss México es una ganadora falsa. Yo, Omar Harfouch, declaré ayer en exclusiva en el HBO estadounidense, 24 horas antes de la final de Miss Universe, que Miss México ganaría, porque el dueño de Miss Universe, Raúl Rocha, tiene negocios con el padre de Fátima Bosch. Todos los detalles se mostrarán en mayo de 2026 en HBO. Raúl Rocha y su hijo me instaron, hace una semana en Dubái, a votar por Fátima Bosch porque la necesitaban para ganar, ‘porque será bueno para nuestro negocio’, ¡me dijeron!”, afirmó el músico.

Harfouch fue el primer miembro del jurado que renunció por “falta de transparencia” y “conflictos de intereses” en el proceso.

Según Harfouch, esta semana “se llevó a cabo una votación secreta para preseleccionar a 30 concursantes” que serán anunciadas como clasificadas al comienzo de la gala final, una tarea que, según él, recayó sobre personas que no forman parte del comité de selección.

Al respecto, la Organización Miss Universe respondió que ningún grupo externo al comité de selección había sido formado para evaluar a las candidatas o escoger a las finalistas del certamen, sino que un panel distinto de jueces estudiaría y premiaría los mejores proyectos sociales impulsados por las competidoras sin que esto impacte en quien ganaría la corona.

Harfouch también indicó que, tras consultar con un bufete de abogados de Nueva York, evalúa denunciar formalmente a la Organización Miss Universe por su manejo del caso, lo que incluye presuntos delitos como “fraude, abuso de poder, corrupción, engaño, incumplimiento de contrato, conflicto de intereses y daños morales y reputacionales”.

El artista agregó que fue “engañado y utilizado públicamente para dar credibilidad a un proceso electoral que ya estaba viciado”.

Junto a Harfouch, renunciaron la princesa Camilla di Borbone delle Due Sicilie, presidenta del comité de selección de Miss Universe, y el exfutbolista francés Claude Makélélé.

Con información de Agencia EFE.