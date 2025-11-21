Este 20 de noviembre se conoció el nombre de la nueva Miss Universo. La edición 74 del certamen tuvo lugar en Tailandia y dejó como ganadora a Fátima Bosch, Miss México, de 25 años de edad, quien recibirá un salario mensual y una serie de beneficios adicionales.

De forma oficial, la Organización de Miss Universo no ha revelado cuál es el premio que recibe la candidata ganadora; sin embargo, medios de comunicación internacionales, como Bloomberg en línea, han detallado sobre cuál sería el aproximado.

Según las revelaciones realizadas por el medio especializado en economía, la asignación del premio que reciben las Miss Universo proviene de Miss Planet International y recibiría un monto inicial de $250,000.

PUBLICIDAD

Además, a ese premio inicial, se le suma un tipo de salario mensual, diseñado por la organización de Miss Universo para cubrir compromisos profesionales, eventos y gastos personales. La revista People reveló que la Miss Universo recibe $50,000 al mes.

Aparte del premio inicial y el salario mensual, se sabe que quien obtenga el título de Miss Universo tiene la posibilidad de instalarse durante un año en Nueva York, Estados Unidos, en un apartamento de lujo que pertenece a la organización; este beneficio hace parte de la tradición del certamen.

De igual manera, se sabe que quien obtenga el título de Miss Universo debe cumplir con una agenda de eventos y compromisos sociales, por lo que la organización del reinado asume los costos de los viajes, ya sea en vuelos comerciales o jets privados para eventos de alto perfil.

Fátima Bosch también será acompañada por un equipo de profesionales en todas sus actividades y compromisos oficiales; entre ellos destacan: asesores de imagen, bienestar, agenda y logística.

Otro de los premios que recibe la Miss México es el valor de la corona, pues según revelaciones de la organización del evento, está valorada en más de $5 millones, ya que es una pieza única. Este elemento, que recibe el nombre de Lumière de l’Infini, no hace parte del premio en efectivo, pero representa el impacto cultural del certamen de belleza.

El rol de la nueva Miss Universo debe ser de tiempo completo y, según ha revelado la organización en repetidas oportunidades, su función es promover causas sociales y humanitarias, participar en campañas globales y asistir a encuentros internacionales representando a la marca y las iniciativas que esta apoya.

PUBLICIDAD

12 Fotos Su reinado con la corona mexicana tuvo algunos tropiezos.

¿Quién es Fátima Bosch?

Fátima Bosch nació el 19 de mayo del 2000 en Teapa, Tabasco; actualmente tiene 25 años de edad. La joven diseñadora de moda conquistó la corona de Miss Universo México 2025, certamen celebrado el 13 de septiembre, donde representó a su estado natal, pero su camino en el mundo de los reinados de belleza comenzó en 2018, cuando ganó el título de Flor Tabasco.

La joven mexicana estudió Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana y, según su perfil, se sabe que también cursó programas en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) en Milán, además de una etapa en el Lyndon Institute, en Estados Unidos.

A lo largo de su vida ha enfrentado retos personales, como la dislexia y el TDAH, los cuales ha mencionado abiertamente para inspirar a quienes atraviesan situaciones similares.