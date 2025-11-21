Bangkok. Tras días de controversia y de haber defendido su postura, la mexicana Fátima Bosch fue coronada Miss Universe el viernes en Tailandia.

Por su parte, Miss Tailandia, Praveenar Singh, fue elegida primera finalista, y Miss Venezuela, Stephany Adriana Abasali Nasser, segunda finalista. Miss Filipinas Ahtisa Manalo y Miss Costa de Marfil Olivia Yacé completaron el grupo de las primeras cinco finalistas.

Bosch protestó hace días por el trato de Nawat Itsaragrisil, director del comité organizador de Miss Universe Tailandia y presidente de Miss Grand International.

El presidente de la Organización Miss Universe, Raúl Rocha —quien es mexicano—, se pronunció en contra de la actitud de Itsaragrisil, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció públicamente a Bosch por no quedarse callada. Bosch también recibió el apoyo de otras concursantes y se mantuvo en la competencia hasta la gran final.

Nawat Itsaragrisil, director of the MGI pageant, faces criticism after publicly reprimanding and asking security to remove Miss Mexico from sash ceremony in Thailand.



Several delegate walked out in solidarity with Fátima Bosch. pic.twitter.com/XttGvHgoKZ — Pop Crave (@PopCrave) November 4, 2025

Recibió la corona de Miss Universe de parte de Victoria Kjær Theilvig, la primera danesa en ganar el certamen.

Las respuestas de Bosch

Para reclamar la corona, Bosch respondió a la siguiente pregunta: “si ganaras Miss Universe, ¿cómo usarías esta plataforma para empoderar a las jóvenes?”.

“Yo les diría: crean en el poder de su autenticidad, crean en sí mismas; sus sueños son importantes, su corazón importa”, respondió Bosch. “Jamás permitan que nadie les haga dudar de su trabajo, porque se lo merecen todo, son poderosas y su voz tiene que ser escuchada”.

En una ronda previa, la concursante mexicana respondió a una pregunta de la integrante del jurado Nok Chalida, Miss Tailandia 1998: “según tu opinión, ¿cuáles son los retos de ser una mujer en el año 2025, y cómo usarías el título de Miss Universe para crear un espacio seguro para las mujeres de todo el mundo?”.

“Alzaría mi voz para el servicio de los demás, porque hoy estamos aquí para alzar la voz y para crear cambios”, respondió Bosch. “Porque somos mujeres y somos las más fuertes y valientes las que nos ponemos de pie y hacemos historia”.

El triunfo de Bosch ha dado la cuarta corona de Miss Universe a México después de Lupita Jones en 1991, Ximena Navarrete en 2010 y Andrea Meza en 2020, cuya corona le fue otorgada al año siguiente debido a la pandemia de COVID-19.

Bosch, de 25 años, es originaria de Villahermosa, estado de Tabasco. De niña fue diagnosticada con dislexia y Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Estudió moda y diseño de modas en Ciudad de México y profundizó sus estudios en Milán, Italia. Además, vivió un año en Estados Unidos.

Le apasiona la moda sostenible y ha creado modelos con materiales de desecho. Ha sido voluntaria en labores con niños con cáncer, así como con inmigrantes y en causas de salud mental. A través de su plataforma busca inspirar a otros para aceptar sus diferencias.

Nos vemos en Puerto Rico

La gala transmitida en vivo por Telemundo en Estados Unidos y Telemundo Internacional en Latinoamérica fue presentada por la mexicana Jacky Bracamontes y el ecuatoriano Danilo Carrera.

El jurado estuvo conformado por Louie Heredia, cantante filipino; Minnie Baloyi, experta en relaciones internacionales, filántropa y profesional de los medios de comunicación de Zimbabue; Sharon Fonseca, modelo, actriz y emprendedora de moda venezolana; la rusa Natalie Glebova, Miss Universe 2005; Meza, Miss Universe 2020 y activista por los derechos de la mujer; Saina Nehwal, campeona de badminton y medallista olímpica india; Ismael Cala, autor cubano y experto en inteligencia emocional, y Chalida, Miss Tailandia 1998, actriz y experta en salud antienvejecimiento.

Durante la ceremonia se anunció que Miss Universe celebrará su 75ª edición en Puerto Rico. La isla es una de las naciones con mayor número de ganadoras —hasta la fecha ostenta cinco coronas—, y ser el país anfitrión seguramente aumentará sus posibilidades de llegar a los primeros puestos en 2026.

Ronda previa

Entre el grupo de 12 finalistas hubo una gran representación de concursantes latinoamericanas, entre ellas Miss Colombia, Vanessa Pulgarín; Miss Cuba, Lina Luaces; Miss Puerto Rico, Zashely Alicea Rivera, y Miss Chile, María Ignacia “Inna” Moll. Curiosamente, la madre de Moll participó en Miss Mundo en 1987.

PUBLICIDAD

La controversia

Itsaragrisil causó revuelo al supuestamente reprender a Bosch en un acto oficial de la competencia por no compartir material promocional, lo que llevó a una discusión con la representante mexicana y a que él pidiera que lo resguardaran elementos de la seguridad cuando ella le respondió.

La Organización Miss Universe anunció sanciones contra Itsaragrisil y limitó su participación. Rocha criticó la actitud de Itsaragrisil a través de una transmisión del certamen en redes sociales.

“Quiero dejar en claro, mi gran indignación y el repudio a Nawat por la agresión que hizo en público en contra Fátima Bosch, Miss Universe México”, expresó.

Sheinbaum respaldó a Bosch por haber alzado la voz.

“Mi reconocimiento porque ella vive esta agresión y muy dignamente dice: no estoy de acuerdo. Es un ejemplo de cómo las mujeres debemos levantar la voz”, declaró Sheinbaum durante una de sus conferencias matutinas. “Las mujeres nos vemos más bonitas cuando alzamos la voz y participamos”.

Itsaragrisil ofreció una disculpa pública y argumentó que sentía “presión” por el certamen. Ya más cerca de la final se le vio teniendo un trato amistoso con Rocha.

Países debutantes, ausentes y otra controversia

Este año debutaron las concursantes de Cabo Verde, Mayotte, Ruanda y Miss Palestina. Otras, en cambio, no lograron llegar a la final por diversos motivos, incluidas complicaciones para su viaje, problemas de salud o conflictos en su agenda, como fue el caso de Miss Alemania, Dania Fast; Miss Níger, Zoul Amadou, y Miss Islandia, Helena O’Connor. Miss Persia, Sahar Biniaz, se retiró debido a la detención en Irán de Golshan Barazesh, directora nacional de su organización.

Otra controversia surgió cuando Miss Israel Melanie Shiraz dijo haber recibido amenazas después de supuestamente mostrar hostilidad hacia Miss Palestina, Nadeen Ayoub, durante uno de los eventos previos a la final. Ayoub avanzó al grupo de 30 finalistas, mientras que Shiraz no fue seleccionada para esa ronda.

La final se realizó en la Arena Impact al norte de Bangkok, con capacidad para unos 12,000 espectadores.