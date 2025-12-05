Aunque uno no quiera escribir de Miss Universe, la realidad es que las noticias provenientes de Tailandia, Chile, México, Estados Unidos y hasta Jamaica nos dan luz -o más “oscuridad”- sobre lo que hasta hace unas semanas era el segundo certamen de belleza más importante del mundo. Aunque acá no es Miss Mundo el más importante, lo cierto es que a nivel mundial sí lo es. La estabilidad de ese concurso capitaneado por Julia Morley es otra cosa. Ni cuando el pleplé de Stephanie del Valle con el Lcdo. Marcos Rigau y los demás fue tan feo.

El Secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, hijo de la actriz María Sorte, dijo públicamente que no tenía indicios de que hubiera dinero del crimen organizado en el concurso de Miss Universo. Ujum. Pero eso lo dijo apenas días después de haber anunciado a las 13 personas que han detenido... o mejor dicho, 12, pues a Raúl Rocha Cantú (dueño del 50% de Miss Universe) no lo ven a detener.

El que era fiscal general de la República Mexicana, Alejandro Gertz Manero, le concedió a Rocha el estatus de lo que ellos llaman testigo protegido un día antes del certamen de Miss Universo. De hecho, prácticamente dándole la oportunidad de no decir lo que sabe y no ir a la cárcel. Luego de esto, el fiscal renunció.

Muy interesante todo.

Pero la realidad es que Raúl Rocha Cantú debe buscar ya a una persona que siga con la organización del certamen. Mientras él siga al frente no habrá auspiciadores que quieran unirse a una persona que ha sido vinculada al crimen organizado, independientemente de que se haya hecho testigo del pueblo. Este caso me recuerda a los testigos del pueblo de los políticos Anaudi Hernández Pérez, quien lleva casi 10 años esperando que su caso tenga su día en la corte federal, o a Félix “El Cano” Delgado, exalcalde de Cataño. Recuerden que por “Cano” hay muchos cumpliendo cárcel.

Ah! Y me dijeron en Aguadilla que la mansión de Anaudi en la playa, que era frecuentada recientemente por exintegrantes de La casa de los famosos, se vendió.

Así que quizás Rocha Cantú podría seguir al frente de la organización, aunque habría que ver si le otorgan visa para Estados Unidos. Ummm.

Lo que sí sabemos es que chicas como Ina Moll, de Chile, y varias más han dejado muy mal parado a Tailandia como sede. Algunos aseguran que todo tiene que ver con que no ganó siendo una de las modelos más exitosas de México, donde reside. Pero, such is life.

Ahora baila hasta en radio

Felicitaciones a la coreógrafa Juliana Ortiz y al cantante Michael Stuart por su programa de radio en un horario en el que muy pocos pueden competir de tú a tu con ellos. La dinámica entre ellos es divina y cada cual expresa sus opiniones sin preocuparse o estar encasillados como periodistas que no son. Así que sus comentarios son, como dirían algunos, “orgánicos o silvestres”.

Juliana ha estado dando catedra de baile en España en las presentaciones en Fitur, donde la exhibición de la Compañía de Turismo se llena con su alegría y sabor. Ojalá y vuelva este año a Fitur, la feria de turismo más importante del mundo. Yes.

A cocinar las boricuas

El programa “Top Chef” que anima Carmen Villalobos se graba en Colombia y los participantes tienen que estar un mínimo de tres meses por aquellos lares. Me dicen que están buscando a varias boricuas que pudieran darle “rating” al programa. Lo único es que algunas de ellas son madres y están muy comprometidas con su familia. Ya veremos quién dice sí.