Raúl Rocha Cantú, el dueño de la Organización de Miss Universe, no se escapa de las controversial luego que la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México ordenó el bloqueo de sus cuentas bancarias.

Según la agencia de noticias The Associated Press, la entidad gubernamental, que se encarga por combatir el lavado de dinero en la nación, tomó la decisión tras el magnate hallarse bajo pesquisa por la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto tráfico de armas, drogas y combustible, donde este es un testigo protegido.

El diario Vanguardia informó que la investigación se trata de una “organización criminal hasta ahora indeterminada” a la cual pertenecen las personas identificadas como “Kevin”, Jacobo Reyes León, Jorge Alberts Ponce, “Alejandro”, “Iker” y Daniel Roldan, quienes presuntamente se dedican a cometer delitos de delincuencia organizada con el fin de cometer delitos de tráfico, compra y venta de armas, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita, como el huachicol.

La investigación indica que la persona identificada como “Kevin” es líder de las personas que vende armas de grueso calibre en la Ciudad de México, que ingresan al país por la frontera de Guatemala y son trasladas por tierra desde el sur de México ocultas en guagas que traían ropa y contrabajo que llega a un tal “Pino Suárez”, quien envía las armas y a la esposa de un tal “Charly”.

“Kevin” vende las armas a través del internet y las publicaba en su perfil de WhatsApp, según la FGR.

Esta determinación se da en momentos en que el mexicano se encuentra bajo otra polémica en su propia organización, luego que le renunciara tres miembros del comité de selección del concurso de belleza que se celebró, dos de ellos denunciando falta de transparencia y conflictos de intereses en la selección de las 30 semifinalistas que avanzarían a la noche final.

El bloque de los activos de Rocha Cantú surge también al tiempo que cuestionan la coronación de la nueva Miss Universe, Fátima Bosch Fernández, dado que su padre, Bernardo Bosch Hernández, supuestamente ha realizado negocios con el dueño de Miss Universe en el pasado.