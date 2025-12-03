El presidente de Miss Grand International (MGI), Nawat Itsaragrisil, radicó una querella criminal contra la recién coronada Miss Universe 2025, Fátima Bosch, por “repetidas declaraciones difamatorias” en su contra.

El recurso legal apareció hoy en la página de Miss Universe Thailand, franquicia que el mismo Itsaragrisil dirige, donde revela que el empresario acudió a las autoridades tailandesas el pasado 12 de noviembre, ocho días antes de que se acabara la edición 74 del concurso de belleza que tuvo lugar en el Impact Challenger Hall en Bangkok, acusando a la beldad mexicana por realizar declaraciones públicas “falsas” que, presuntamente, dañaron su reputación en tierra natal, y alrededor del mundo.

Esta acción se produce tras el incidente que ocurrió el pasado 4 de noviembre, donde varios medios de comunicación reportaron el incidente entre Itsaragrasil y Bosch durante la concentración, donde este llegó a llamar “tonta” a la ahora reina universal en una reunión.

“Queremos reiterar que el Sr. Nawat Itsaragrisil nunca llamó «tonta» a la Sra. Fátima Bosch. Lo que dijo fue «daño», lo cual se puede escuchar claramente en las grabaciones de voz que ya se han difundido ampliamente en diversas plataformas", lee la querella, donde asegura que la frase en cuestión fue: ‘Si sigues las órdenes de tu director nacional, eres un daño; si no lo haces, puedes hacerlo. Estoy muy contento y el buen informe se enviará a la organización’.

No obstante, se conoce que el incidente culminó en la salida de Bosch de la sala, así como de otras concursantes en apoyo a la tabasqueña.

Pero Itsaragrisil alega que Bosch “salió de la sala, inmediatamente hizo una acusación falsa ante los medios de comunicación al afirmar públicamente lo contrario”

“Incluso después de conocer los hechos, no se disculpó con el Sr. Nawat Itsaragrisil. En cambio, continuó acusándolo falsamente en múltiples entrevistas, aparentemente para obtener beneficios personales y justificarse a lo largo del concurso, tras el cual fue finalmente coronada Miss Universo, como todo el mundo sabe”, sostiene la querella.

De hecho, el mismo Miss Universe Thailand exhortó a los medios de comunicación a que “actuén con cautela” al momento de informar sobre la controversia, y hasta solicitó a que “se abstengan de cooperar con las falsas acusaciones de la Sra. Fátima o de amplificarlas”, asegurando que incumplir con la misma “podría dar lugar a acciones legales contra dichos medios de comunicación por considerarlos cómplices en la difamación”.

No renuncia a la corona

A pesar de las controversias que reinan en la Organización de Miss Universe tras su presidente, Raúl Rocha Cantú, ser señalado por manejar una red criminal de tráfico de armas, narcóticos y combustible, la actual Miss Universe asegura que ella no tiene intención alguna de dejar la corona, ya que considera que el esfuerzo que puso en el concurso lo amerita.

“Por supuesto que no, porque yo me merezco esa corona y esta banda”, dijo firme la joven al diario El Universal, tras abordar los rumores relacionados a la supuesta relación de negocios entre Rocha Cantú y su padre, Bernardo Bosch Hernández, quien ha trabajado, en puestos estratégicos, dentro de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“La realidad, es que se pueden decir muchas cosas, pero lo vuelvo a repetir, verdad sólo hay una”, sostuvo la soberana mexicana, asegurando que se esmeró igual que sus compañeras.