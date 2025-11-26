A casi una semana de que Miss Universe se sumergiera en un mar de escándalos tras la coronación de Fátima Bosch Fernández como la nueva reina universal en Tailandia, se rumora que pronto se darán renuncias importantes dentro de la organización.

El periodista Jordi Martínez alegó que el compositor y empresario Omar Harfouch, exmiembro del comité de selección que renunció por presuntos conflictos de interés y alegados fraudes en la selección de las finalistas del concurso de belleza, le advirtió el presidente de la organización, Raúl Rocha Cantú, podría abandonar su puesto tras los recientes señalamientos que enfrenta por tráfico de armas, drogas y combustible de México a Guatemala.

“Fíjate lo que se viene en los próximos días, que la cosa está tan tensa que como yo voy a destapar todo esto y hay más miembros del jurado y están dimitiendo las misses, Raúl Rocha creo que va a dimitir en los próximos días, que Fátima Bosch también va a renunciar a la corona y que seguiría la danesa, la que ganó en 2024 hasta 2026”, expresó Martínez en un programa de faránfula peruano.

El comunicador español, quien se ha destacado por seguir la vida personal de Shakira, sostuvo que otra figura que renunciaría también sería Bosch Fernández, para así evitarle un problema mayor a su padre, Bernardo Bosch Hernández, quien supuestamente tiene negocios con una de las empresas de Rocha Cantú.

Martínez también sostuvo que los implicados temen que el Congreso de Estados Unidos abra una pesquisa sobre los hechos más recientes dado que Miss Universe, al sol de hoy, es todavía propiedad intelectual estadounidense.

“Temen que esto acabe al final en un tema jodido para Raúl Rocha que le puede acabar en un problema serio. Omar Harfouch ayer me dijo: ‘Ojo que los próximos días van a ser clave’”, agregó.

Este indicó que las renuncias se producen a más de una semana que otros miembros del jurado anunciaran su salida tras alegar indicios de fraude en la selección de las finalistas del certamen que tuvo lugar en el Impact Challenger Hall en la ciudad de Bangkok, así como la renuncia de diversas delegadas por las irregularidades en la competencia.

Olivia Yacé, quien representó a Costa de Marfil, renunció a su título regional por el deseo de mantenerse fiel a los valores que han guiado su trayectoria.

Mientras que Ophelyn Mezinó, la delegada de Guadalupe, acuso a Rocha Cantú y la misma organización de racismo tras el empresario mexicano alegar que no coronó a Yacé por tener un pasaporte débil, lo que obligaba a la entidad privada a sacar sobre 175 visas de entrada. Dicho comentario se produjo en momentos en que Yacé tiene ciudadanía estadounidense.

“¿Robaste el dinero de mis chicas afrocaribeñas? ¿Las dejaste competir sabiendo que nunca podrían ganar? ¿Las dejaste participar solo para hablar de diversidad e inclusión?”, escribió en sus historias de Instagram.