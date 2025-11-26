La polémica en Miss Universo continúa. Además de las acusaciones de fraude que han surgido tras el triunfo de Fátima Bosch, ahora se suman las de racismo en contra de su presidente Raúl Rocha Cantú y la misma organización.

A través de las redes sociales, Ophély Mézino, representante de Guadalupe, reaccionó a la explicación que Cantú ofreció a Carlos Loret de Mola sobre el quinto lugar que obtuvo Costa de Marfil; y es que, el empresario afirmó que, a pesar de que la concursante era una de las favoritas del público, por razones migratorias no tenía oportunidad de ganar:

“Entra al internet y pon: ¿Cuántos países requieren visa de Costa de Marfil?... 175. Te imaginas el costo de la visa de cada uno de los países y tiempo de abogados, pero eso no lo ven los fanáticos”, dijo.

Para Mézino, estas declaraciones, lejos de apagar el escándalo, destaparon un grave tema de racismo, especialmente contra las pequeñas naciones de África

“¿Robaste el dinero de mis chicas afrocaribeñas? ¿Las dejaste competir sabiendo que nunca podrían ganar? ¿Las dejaste participar solo para hablar de diversidad e inclusión?”, escribió en sus historias de Instagram.

La modelo afirmó que las palabras Cantú fueron una muy mala excusa, pues en la información que cada una de las participantes manda se encuentra el tema de las visas.

“¿El tema de la visa?. ¿Estás tratando de buscar una excusa racista para justificar que no escogiste a alguien altamente calificada para el trabajo? ¿Lees siquiera nuestras biografías cuando entregamos nuestra información de visas? Mi chica tiene pasaporte estadounidense. ¿De qué están hablando?“, agregó.

La guadalupeña calificó esta situación como una gran “injusticia”, por lo que no dudó en alzar la voz.

“Ustedes se roban el dinero de pequeños territorios. Se roban la esperanza de millones de personas que no entienden por qué no entraron al Top 30/12/5. Esta es la peor excusa que he escuchado jamás”, finalizó.

A estos reclamos se suman los de otras representantes como Miss Estonia y la propia Miss Costa de Marfil, que incluso renunciaron a sus títulos. Además de los de Miss Portugal y Curazao, quienes aseguraron que las ideas de la organización ya no las representa.

Hasta el momento, ni Miss Universo ni Raúl Rocha Cantú han respondido a estos señalamientos.