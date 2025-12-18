El empresario Raúl Rocha Cantú, dueño del 50 por ciento de la Organización de Miss Universe, tendrá que enfrentar la justicia pronto tras un juez emitir una orden de arresto en su contra en su contra por supuestamente manejar una red de crimen organizado, tráfico de armas y contrabando de combustible de Guatemala a México.

La determinación surge luego que la Fiscalía General de la República (FGR) lograra que el magistrado mexicano anulara el beneficio de testigo colaborador que le concedieron el pasado 19 de noviembre, un día antes que culminara la edición 74 del concurso de belleza celebrado en Tailandia.

Según la orden, la decisión se produjo luego que Rocha Cantú no compareció ante los llamados de las autoridades a cooperar, su falta de cooperación a la Fiscalía de Delincuencia Organizada, así como una petición de los representantes de Petróleos Méxicanos (PEMEX) para anular dicho acuerdo por no cumplir los requisitos.

El diario español El País reportó que la FGR indicó que el empresario, quien recientemente trasladó la sede de la organización de México a Nueva York, se encuentra fuera del país, y lo considera prófugo de la justicia.

Las autoridades también detuvieron en Ciudad de México a uno de los socios de Rocha Cantú, Jacobo Reyes, tras también estar vinculado en el entramado empresarial y, de hecho, ser señalado como uno de los protagonistas del esquema tras las llamadas telefónicas que forman parte de la pesquisa.

Este incidente se produjo a casi un mes de que la organización coronara a la mexicana Fátima Bosch Fernández, como la Miss Universe 2025, provocando una ola de señalamientos por parte de miembros del jurado, indicando que hubo falta de transparencia en la selección de las finalistas, y hasta conflictos de intereses, dado que la soberana es hija de un ejecutivo de PEMEX que hizo negocios con Rocha Cantú en el pasado.