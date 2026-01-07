La gobernadora Jenniffer González Colón se mostró este miércoles esperanzada de que el concurso de Miss Universe se pueda realizar en Puerto Rico en noviembre próximo.

Pero, volvió a reiterar que es necesario que haya cambio en los directivos de la corporación que dirige el concurso, luego de que ambos presidentes hayan sido imputados de delitos criminales en sus respectivos países, México y Tailandia.

“Nosotros queremos hacer ese certamen en Puerto Rico”, afirmó González Colón en una entrevista radial (NotiUno 630).

Pero, dejó claro que para poder realizar el certamen deben ocurrir ciertas negociaciones en este mes de enero.

“Lo primero, nosotros vamos a salvaguardar cualquier tipo de uso de fondos públicos en un certamen de esta magnitud. La realidad es que el certamen, como se propone, es uno vistoso, es uno que tiene calibre de traer y llenar ocupación hotelera. Ha habido unas imputaciones, unas acusaciones contra los directivos actuales de esa corporación. Ellos están haciendo los cambios en términos de quién está dirigiendo la estructura. Estamos esperando que ocurran esos cambios”, sostuvo la funcionaria.

Añadió que “hay unos elementos que ya la Compañía de Turismo ha estado en conversación con esa corporación que maneja el certamen. Tengo fe en que se puedan resolver para beneficio del pueblo de Puerto Rico, con las garantías necesarias para poder llevar un certamen de esa magnitud, porque como quiera va a movilizar muchas participantes, ocupación hotelera. El certamen de renombre internacional. Estamos hablando del 75 aniversario”.

Las controversias en Miss Universe estallaron en noviembre pasado, cuando se realizó el concurso en Tailandia.

La selección de Miss México, Fátima Bosch Fernández, como Miss Universe 2025. Se alegó que la selección fue comprada y no una justa. Las críticas y acusaciones de fraude resonaron, incluso por parte de uno de los miembros del jurado, el pianista y compositor franco-libanés, Omar Harfouch, quien calificó a Bosch Fernández como una “ganadora falsa”.

Tras el certamen, los dos dueños de Miss Universe enfrentan órdenes de arresto en Tailandia y México.

A Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, copropietaria tailandesa del certamen, se le imputó fraude y permanece prófuga. De hecho, tan reciente como el 26 de diciembre fue sentenciada a dos años de cárcel. Mientras, Raúl Rocha Cantú, copropietario mexicano y presidente de Miss Universe, también es buscado por presuntos delitos de crimen organizado, tráfico de armas y contrabando.

Además, Bosch Fernández enfrenta en Tailandia una demanda por difamación presentada por Nawat Itsaragrisil, director nacional del concurso, quien la acusa de mentir sobre un incidente transmitido en vivo.

En medio de la polémica, varios directivos de Miss Universe han comenzado a renunciar, entre ellos el director ejecutivo del certamen, el excanciller guatemalteco Mario Búcaro.

Tras estos incidentes, la Compañía de Turismo detuvo a principios de diciembre un pago de $1.5 millones que se le debía hacer a Miss Universe como parte del contrato para realizar el concurso en noviembre próximo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, mejor conocido como el Choliseo.

El ente gubernamental ya ha pagado $3 millones de los $9 millones pactados para realizar el concurso en la Isla.

La directora de la Compañía de Turismo, Willianette Robles Cancel, ha dicho que, además de los cambios directivos, la renegociación del contrato debe incluir medidas para demostrar que la selección de la ganadora se realiza de manera transparente.

Todavía no se ha precisado cuándo será la reunión de Miss Universe con la Compañía de Turismo para finiquitar los detalles.

“Hay unas imputaciones contra los actuales directivos, algunos de ellos han renunciado. Están en ese proceso de transición, que debemos ver ahora en enero, antes de tomar decisiones finales”, afirmó la primera ejecutiva del país.