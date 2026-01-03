Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, reapareció en sus redes sociales para mandar un contundente mensaje al empresario Luis Chavit Singson tras este alegar que tanto él, como su socia Anne Jakrajutatip, ya no son propietarios del concurso de belleza.

El mexicano reaccionó en sus historias en Instagram a la reciente publicación que compartió el filipino en su cuenta oficial de Facebook junto a su hija, la congresista Richelle Singson, y el exvicepresidente de la organización, Shawn McClain, alegando que el certamen se quedó sin presidentes tras ambos ser prófugos de la justicia.

Cabe destacar que Rocha afronta una orden de arresto en su tierra natal por crimen organizado, tráfico de armas y contrabando de combustible.

“Estoy harto de ese tonto ilusorio y de su hija haciendo declaraciones soñando con algo que no podría lograr ni en cien años. Sigue soñando, mis abogados pondrán fin a tus cuentos de hadas”, escribió Rocha, al tiempo que compartió una publicación oficial de Miss Universe, donde aseguran que el negocio no se encuentra bajo nueva administración.

Raúl Rocha despotricó contra Singson tras sus declaraciones sobre una futura adquisición de Miss Universe. ( Captura/Instagram )

En dicho comunicado, que también se divulgó también en redes sociales, la franquicia internacional reafirmó “su propiedad, liderazgo y visión a largo plazo a medida que avanza hacia un nuevo capítulo histórico”.

“La organización también considera necesario abordar las recientes declaraciones falsas y engañosas sobre su propiedad y liderazgo. Estas declaraciones se han realizado con el fin de tergiversar la propiedad, sugerir falsamente oportunidades de adquisición o compra y crear confusión. Dichas acciones parecen estar diseñadas para engañar al público, solicitar inversiones de forma indebida y explotar la marca Miss Universo para obtener beneficios personales, visibilidad o ventajas“, lee parte del mensaje, donde también alegan que están evaluando tomar posibles acciones legales por las expresiones del también político.