En medio del escándalo que viven los copropietarios de Miss Universe, Raúl Rocha Cantú y Anne Jakrajutatip, tras ser prófugos de la justicia, ya suenan los rumores de que ambos empresarios ya no son los propietarios de la organización.

Y esto se debe al empresario filipino Luis Chavit Singson, quien recientemente revolcó las redes sociales al subir una foto en su cuenta de Facebook donde aparece este con su hija, la congresista Richelle Singson, y el exvicepresidente de Miss Universe Shawn McClain, asegurando que tuvo una “buena charla” con ambas figuras en relación al futuro del concurso de belleza más famoso del mundo.

“Para información de todos: MUO (siglas en inglés de la Organización de Miss Universe) ya no es propiedad de Anne Jakrajutatip ni de Raúl Rocha Cantú. De hecho, ¡ambos tienen órdenes de arresto en su contra!“, alegó el también político en la publicación, donde agradeció a McClain por su visita.

Singson hace referencia a la orden de encarcelamiento contra de la tailandesa, quien le espera una sentencia de dos años de prisión por proveer información falsa y ocultado datos relevantes sobre la situación financiera de su empresa JKN Global Group a un bonista, así como la orden de apresamiento contra el mexicano, quien enfrenta cargos por presunto crimen organizado, tráfico de armas y huachicol.

“Esperamos poder mantener conversaciones con los legítimos propietarios, los acreedores a los que estafaron”, expresó el filipino, quien agradeció la visita de McClain, quien tiene conocimiento de la estructura y gobernanza del organismo tras trabajar anteriormente bajo la dirección de Paula Shugart.

En una publicación aparte, McClain se mostró agradecido con el encuentro con Singson, y compartió una “historia” en su cuenta privada de Instagram donde besó al empresario, y escribió que “la mejilla es más poderosa que la espada”.

Hasta el momento, la Organización de Miss Universe no ha emitido declaraciones tras las expresiones de Singson en su cuenta oficial.