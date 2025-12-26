Mientras siguen resonando las órdenes de arresto contra los dueños de Miss Universe y las controversias por la supuesta selección irregular de Miss México como la representante mundial del 2025, el gobierno de Puerto Rico analiza si es conveniente que la edición número 75 del afamado certamen de belleza se realice en la Isla del Encanto.

La preocupación, según afirmó la gobernadora Jenniffer González Colón en la entrevista de fin de año concedida a Primera Hora, “es real”.

“Hay una preocupación real, todos la tenemos. Nadie esperaba que un certamen de la importancia y el ‘standing’ de Miss Universe fuera afectado por todos estos componentes. Primero, lo que pasó en Tailandia, segundo, con su organizador”, indicó la primera ejecutiva.

Ante las irregularidades, la Compañía de Turismo detuvo a principio de este mes el pago de $1.5 millones que correspondía hacer a Miss Universe en espera de una reunión en enero con los directivos.

El ente gubernamental ya ha pagado $3 millones de los $9 millones pactados para que Miss Universe se realice en noviembre próximo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

La directora ejecutiva de la agencia, Willianette Robles Cancel, informó a este diario que se detuvo el pago para solicitar garantías de transparencia en la selección de Miss Universe y que no ocurra el manto de fraude que se ha denunciado sobre el concurso de Tailandia.

Ahora, la gobernadora le añadió otra exigencia para que el concurso se pueda realizar en Puerto Rico sin que quede un rastro de misterio sobre cómo se usarán los fondos públicos.

“Nosotros le hemos dado (a la Organización de Miss Universe) hasta enero para que le sometan a la Compañía de Turismo información sobre quién va a ser los nuevos ejecutivos, cómo se va a manejar y revisar todas las cláusulas”, precisó.

González Colón no quiso adelantar una determinación sobre la posibilidad de que el concurso sea cancelado. Reiteró que lo que ocurra en enero será trascendental. Dejó claro que lo que busca el gobierno es que resuene el nombre de Puerto Rico, pero no a través de escándalos como los que afloran en la actualidad por el concurso que se realizó en Tailandia.

“Ciertamente, el certamen es un certamen importante para proyección, en la cantidad de turistas que trae, así que a nosotros nos interesa mantener ese certamen. Pero, también tenemos que tener la salvaguarda de quién va a manejar y quién va a recibir el dinero (público)”, sentenció.

La gobernadora expresó que, al momento, han tenido apertura de la empresa para sentarse a dialogar con el gobierno de Puerto Rico sobre las medidas que tomarán para darle transparencia.

“Así que vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre, porque nosotros vamos a proteger la inversión del pueblo de Puerto Rico”, manifestó.

En sus palabras, González Colón hizo referencia a todas las irregularidades que se han señalado. La primera que resonó, hasta en voz de miembros de jurado, fue la selección de Miss México, Fátima Bosch Fernández, como Miss Universe.

Uno de los más vocales ha sido el pianista y compositor franco-libanés, Omar Harfouch, quien fue uno de los tres miembros del jurado que renunció a Miss Universe 2025 días previos al certamen. Este ha dicho que presentará prueba del fraude cometido y ha tildado a Bosch Fernández como una “ganadora falsa”.

Tras el concurso, también ha trascendido que los dueños de Miss Universe son buscado para ser juzgados por varias órdenes de arrestos tanto en Tailandia como en México.

A la copropietaria de la franquicia, la tailandesa Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, se le imputó fraude y es buscada por las autoridades tailandesas. Se alega que la creadora del conglomerado JKN Global Group -cuyo activo central es Miss Universo-, supuestamente falsificó información financiera y engañó a inversores por un monto cercano al millón de euros, justo cuando el grupo enfrenta problemas de liquidez.

Mientras, al otro copropietario de Miss Universe y quien funge como su presidente, el mexicano Raúl Rocha Cantú, fue declarado por la Fiscalía de México como prófugo de la justicia por supuestamente manejar una red de crimen organizado, tráfico de armas y contrabando de combustible de Guatemala a México.

A todo esto se le suma que Bosch Fernández enfrenta en Tailandia una demanda por difamación presentada por Nawat Itsaragrisil, director nacional en Tailandia de Miss Universo. Este la acusa de mentir por haber asegurado que él la llamó “tonta” durante una discusión que se desató al inicio del concurso y que se transmitió en directo.

En medio de esta madeja de problemas, algunos directivos de Miss Universe han comenzado a renunciar a sus cargos. Se destaca la renuncia del director ejecutivo del certamen, el excanciller de Guatemala, Mario Búcaro.