Gabrielle Henry, quien fue Miss Universe Jamaica 2025, ya se encuentra de camino a la recuperación tras la caida estrepitosa que sufrió en la noche preliminar del concurso celebrado en Tailandia el año pasado, que la llevó a ser hospitalizada de emergencia por fractura y hemorragia intracraneal.

La beldad compartió en redes sociales cómo ha sido el proceso desde el hospital, en la que aparece realizando ejercicios de respiración, y pedaleando en una bicicleta estática, catalogando la etapa como una que “ha redefinido el concepto de restauración y renovación”.

“En un momento en el que solo quería representar a Jamaica al máximo, me enfrenté a la lesión más inesperada de mi vida. Eso lo cambió todo. Sin embargo, he aprendido que una caída puede revelar una fuerza interior que no sabías que tenías. Mi mayor fortaleza ha sido elegir levantarme, incluso cuando todavía estoy en el camino”, escribió la también doctora, en un conmovedor mensaje en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

Henry también agradeció a los profesionales de salud que llevan acompañandola por casi tres meses en el tratamiento, tanto en Tailandia como en su país natal.

“Desde neurocirujanos y neurólogos, hasta enfermeros y fisioterapeutas, tanto en Tailandia como en Jamaica, cada uno de ellos ha desempeñado un papel fundamental”, escribió la reina de belleza. “Su atención, precisión y constante aliento me han sostenido en los momentos de incertidumbre. Se necesita intención para estar al lado de alguien en su momento más bajo y ayudarle a avanzar, paso a paso, hacia su momento más alto”, apuntaló.

La exconcursante también aseguró que dicho suceso sirvió como espacio para reflexionar, dejando claro que su historia “aún está por escribirse”.

“Lo que sucedió no fue un final, sino el comienzo de la construcción de un legado más sólido, de la creación de un impacto y de dejar una huella significativa. Sigo comprometida con hacer que mi país se sienta orgulloso e inspirar a todas las personas con las que me encuentro en el camino”, enfatizó Henry. “Que este capítulo, y el trabajo que aún se está realizando en él, sea un testimonio de resiliencia y determinación”.

La noticia se produjo tras el incidente desgraciado que vivió en la ciudad de Bangkok, donde se cayó del escenario justo cuando culminaba su desfile de vestido de gala en la etapa preliminar del concurso. Al momento del accidente, la Organización de Miss Universe no emitió declaraciones sobre lo acontecido, e incluso el público se preocupó al notar la ausencia de Henry en la gala final, donde la mexicana Fátima Bosch Hernández quedó coronada.

Tres días después del concurso, Miss Universe Jamaica confirmó que la joven reina tuvo que ser internada al sufrir “lesiones no mortales”. Henry, no obstante, fue trasladada a mediados de diciembre del año pasado a su país natal, con los gastos cubiertos por la Organización de Miss Universe.