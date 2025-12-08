La organización Miss Universe reveló que la caída que sufrió Miss Jamaica, Gabrielle Henry, mientras realizaba su pasarela en traje de gala, le provocó una hemorragia intracraneal con pérdida de conciencia, una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones importantes.

La joven será trasladada desde Tailandia hasta su país natal, Jamaica, para continuar su tratamiento médico. Según un comunicado de prensa, la concursante de 29 años, hospitalizada desde su caída el pasado 19 de noviembre, aún requiere supervisión médica especializada las 24 horas.

“Henry regresará a Jamaica en los próximos días acompañada de un equipo médico completo y será trasladada directamente al hospital para continuar su tratamiento y recuperación”, se informó.

La caída de miss Jamaica en Miss Universo



Gabrielle Henry, representante de Jamaica en Miss Universo, fue trasladada en camilla tras sufrir una aparatosa caída del escenario mientras competía en el certamen de Miss Universo en Bangkok, Tailandia.



La organización aseguró que ha cubierto y continuará cubriendo todos los gastos médicos de la joven.

“Desde el momento en que ocurrió el incidente, la Organización Miss Universe ha estado al lado de Gabrielle y su familia como si fuera parte de la suya, asumiendo plena e inmediata responsabilidad sin dudarlo. La Organización ha cubierto todos los gastos hospitalarios, médicos y de rehabilitación en Tailandia, así como los costos de alojamiento y manutención de la madre y la hermana de la Dra. Henry, quienes han permanecido a su lado durante este difícil periodo”, agregó.

La Organización Miss Universe reafirmó su compromiso con la recuperación de Henry y el apoyo a su familia durante este proceso, aunque no detallaron la fecha exacta en que la joven será trasladada a su país.