Gabrielle Henry, la representante de Jamaica en Miss Universe 2025, no sufre “lesiones mortales” tras sufrir una caída estrepitosa en la gala preliminar del concurso de belleza en Tailandia, aseguró su franquicia nacional.

La organización caribeña reconoció, en declaraciones escritas, el accidente que sufrió su soberana al finalizar su desfile en traje de gala en la tarima del Impact Challenger Hall en la ciudad de Pak Kret, y sostuvo que fue llevada de urgencia al Hospital Paolo Rangsit.

“Los profesionales médicos la están atendiendo y han informado de que no sufre ninguna lesión que ponga en peligro su vida; sin embargo, continúan realizando pruebas para garantizar su completa recuperación“, sostuvo Miss Universe Jamaica.

La entidad, además, pidió al público “que mantengan el ánimo, la tengan presente en sus oraciones y le envíen pensamientos positivos mientras recibe la atención médica necesaria”.

“Agradecemos a todos por su gran muestra de amor, apoyo y continuas oraciones”, concluyeron.

Hasta el momento, Miss Universe Jamaica no indicó si la doctora continuará en la competencia final tras el accidente.