Ya arrancó la batalla para ver quién se llevará la corona de Miss Universe Puerto Rico 2026. Este año es superimportante, pues el certamen será en noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot.

La presentación de las candidatas, realizada esta semana en Plaza Las Américas, les dio la oportunidad a los presentes de ver de cerca a las chicas. La primera crítica: había algunas que tenían mucha ropa y eso no permitía ver bien el cuerpo y la piel, que es tan importante. O sea, algunas con tatuajes muy bien pudieron cubrirlos con maquillaje... por los tatuajes no las pueden descualificar.

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De arranque ya hay -como en todos los certámenes- chicas que salen como favoritas desde el principio, aunque no es la primera vez que alguna de las que salió en la primera carrera se queda fuera de la final. Esta carrera es de largo alcance y más cuando Puerto Rico va a ser la sede del certamen este año. En el caso de Madison, desde el primer día tenía la corona puesta por la primera gran impresión que nos dio. La criticaron por el idioma y por poco trae la corona internacional.

¿Que todavía no sabemos si de aquí a noviembre habrá nuevos dueños? Al menos hasta ahora, aparte de promocionar los cosméticos del certamen por un tubo y siete llaves (y conseguir que personas en la Isla vendan los productos), lo demás está como que medio lento. ¡Muy hermético todo!

Esta semana escuché que el presidente de Miss Grand International, Nawat Itsaragrisil, ese que tuvo el incidente con Fátima Bosh, la actual Miss Universo, es quien más suena para adquirir la franquicia. Ya veremos, pues él tiene su propio certamen y esta semana varias de las chicas que ganaron Miss Grand International iban rumbo a Tailandia para otro certamen creado por él en el que se escogerá la mejor de todos los tiempos.

O sea, él tiene su propio quiosco montado y no tiene que pagarle a nadie y mucho menos rendirle cuentas. Además, Ronald Dade, quien es el actual CEO de Miss Universe, no creo que lo necesite.

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Volviendo a las chicas, desde hace meses mencione a Génesis Dávila, quien ha ganado varias coronas. Ella está representando a Arroyo. No sé si una pitonisa le dijo que ganaría Miss Universe Puerto Rico y por eso sigue batallando, o le dijeron que sería Miss Universe. No sabemos, pero volvió tal y como esperábamos. Anteriormente la dejaron fuera de las cinco y creo que eso no fue justo.

¡Ah! Pero llega la tocaya de la Gobernadora, Jeniffer Barreto. Tiene un rostro enigmático y supo captar la atención en la presentación desde el momento en que se detuvo al lado de un auto. Sabe jugar con sus ojos y capta la cámara en momentos precisos. Eso lo ha ensayado bien y no se puede criticar por prepararse. Al contrario, ¡muy bien!

¿Usted se imagina si Jennifer gana? Las anfitrionas del certamen serían la gobernadora Jenniffer González Colón y su tocaya Jennifer Barreto, Miss Universe Puerto Rico 2026. O sea, las dos Jennifer. ¡Hagan sus apuestas! Hello, gracias.

Mientras, no podemos dejar en el aire a Viviani Díaz. Quizás su estatura no le ayude cuando llegue a la final y aparezcan las de zapatacones de 4 pulgadas, pero me dicen que es inteligente y contesta bien. Pero a la hora de la verdad hay de todo, incluyendo las que quieren ser la madre Teresa de Calcuta, pero se inscriben en un certamen de belleza. No me imagino a la monja concursando por India. Ummm...

Otras chicas, como Adriana Pérez, Leilani Verdejo, Anaís Torres, Ariana Pagán, Chelsy García y Nicole Marie Colón, carrerista en eso de los certámenes, podrían entrar en las finalistas.

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Pero esto solo está comenzando y habrá que ver dónde termina. Algunas solo quieren participar para que las vean y otras para ganar. Pero el gran reto será ser una gran anfitriona y a la misma vez tratar de emular a Denise Quiñones que ganó la corona en su país.

Y todavía está regia.

Ciertamente, quien gane este año tendrá un certamen memorable y me imagino que durante el certamen no viajará más allá de Vieques y Culebra, pues Puerto Rico será la sede. Such is life.