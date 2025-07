Vecinos de varias comunidades en Cidra agradecieron anoche a José “Gongo” Morales —también conocido como “Gongo Fishing”— por capturar a un cerdo salvaje que había herido a un residente y tenía en tensión a la comunidad.

Según relató Morales ante las cámaras de Telemundo, varios vecinos lo contactaron para pedirle ayuda luego de que un hombre resultara herido por el animal en un ataque que, según se informó, requerirá una intervención quirúrgica.

“Vinimos ayer, nos metimos en el monte. To’ el mundo me conoce porque capturo las culebras, pero estoy acostumbrao’ a estar en el monte. Nos metimos en el monte. Busqué los caminos por dónde se metia, la setiamos bastante bien anoche, y pues vinimos también hoy a las 6:00 de la mañana, que un señor de aquí le pone comida a sus animales y ella venía y se la comía. Pero no estaba. No fue hasta más o menos las 4:00 de la tarde que lo pudimos capturar”, relató.

Morales, conocido en la región por su experiencia capturando animales silvestres como serpientes, aseguró que el operativo no fue fácil y que se trató de una jornada extenuante entre la maleza del campo cidreño.

Compartan 🚨 Ya cogimos el puerco 🐽Activos mi gente Gracias A todos por el apoyo seguimos ayudando a las personas 🔥🙌🏼 Posted by Gongo Fishing PR on Wednesday, July 16, 2025

“Fue una misión bien difícil. Ahora mismo yo tengo el pecho to’ guallao”, dijo también, al mencionar que el animal dio lucha para ser capturado.

La comunidad había estado preocupada durante unos diez días, tras el ataque a un vecino y al ver al cerdo salvaje merodeando con frecuencia por la zona. El animal generó temor entre las familias y los agricultores, que temían por su seguridad y la de sus cultivos.