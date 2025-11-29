José Luis Morales Berríos, conocido popularmente como Gongo Fishing, reveló este viernes cómo logró capturar una imponente pitón reticulada de 17 pies que apareció inesperadamente en medio de una calle en el pueblo de Toa Alta.

El suceso fue documentado en un video que rápidamente se volvió viral en sus redes sociales.

En las imágenes, se puede ver la intensidad y agresividad del reptil mientras Gongo intenta dominarla. Tras un esfuerzo, el joven logró capturarla, mientras la serpiente logró enroscarse alrededor del cuerpo de su cuerpo.

En su publicación, el rescatista compartió que no es fácil manejar una serpiente de este tamaño, especialmente cuando se trabaja solo.

“Me tiene bien apretado para que tú veas el trabajo que tiene que pasar una sola persona con un animal así de grande... esto no son chistes”, expresó Gongo en el vídeo.

El rescate no solo impactó por la magnitud del reptil, sino también por la valentía que demuestra Gongo al enfrentarse a situaciones tan peligrosas.

En los comentarios del video, los seguidores mostraron su admiración y también expresaron el temor que sienten muchas personas hacia las serpientes.

Uno de los usuarios comentó: “PR sin Gongo definitivamente no es lo mismo”, un testimonio de la popularidad y el respeto que ha ganado el joven rescatista en la Isla.