El Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) anunció que mañana jueves, se realizará el simulacro de tsunami Caribe Wave 2025.

La alarma del Servicio de Alerta de Emergencia (EAS) se activará a las 11:00 a.m., con el fin de orientar a la población sobre que hacer en caso de un tsunami, y practicar los planes de desalojo en sus hogares, escuelas y oficinas. Este año se simulará un sismo de magnitud 8.6 a 270 kilómetros de la costa de Portugal, que generaría un tsunami que arribaría a la Isla en unas siete horas.

El ejercicio de este año cuenta con la coordinación del NMEAD, la Oficina del Caribe del Centro Internacional de Información de Tsunami, la Red Sísmica de Puerto Rico, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) y su oficina en San Juan y centros de tsunami, el Comité Estatal de Comunicaciones de Emergencias/EAS-Puerto Rico (SECC/EAS-PR), entre otras agencias estatales, federales y entidades privadas.

PUBLICIDAD

CARIBE WAVE es un simulacro de tsunami que se celebra en Puerto Rico y el Caribe desde hace 17 años con el propósito de educar a la población sobre qué hacer si ocurriera un evento de esta naturaleza, así como corroborar la eficacia del sistema de alerta de tsunamis, la comunicación interagencial y comunitaria. También, evaluar la movilización de las diversas agencias de respuesta inmediata y comprobar el funcionamiento del Sistema de Alerta de Emergencias (EAS, por sus siglas en inglés) de los medios de comunicación electrónica, tales como emisoras de radio, televisión, cable y satélite, y la Alerta de Emergencia Móvil (WEA, por sus siglas en inglés) de los teléfonos celulares.

El año pasado, se registraron 136,156 personas en Puerto Rico. A nivel del Caribe participan alrededor de medio millón de personas.

La gobernadora Jenniffer González Colón hizo un llamado a que más personas se registren y aprovechen la oportunidad para verificar los mapas de desalojo en su área en la página https://redsismica.uprm.edu/spanish/tsunami/mapas_desalojo.php

“Exhortamos a toda la población y entidades a que participen del CARIBE WAVE 2025, que se orienten, que conozcan qué hacer y las rutas de desalojo de su comunidad. En Puerto Rico, muchos nos preparamos para la temporada de huracanes y pensamos que un tsunami no va a pasar. Apenas el 8 de febrero tuvimos una advertencia de tsunami y eso nos recordó que no podemos bajar la guardia y pensar que eso no va a pasar. Tenemos que estar preparados para cualquier tipo de emergencia, tanto a nivel de gobierno como de la comunidad”, destacó González Colón.

PUBLICIDAD

El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Arturo Garffer, se unió al llamado y recordó que: “A nivel del Departamento de Seguridad Pública, trabajamos todos los días para que nuestros primeros respondedores tengan las herramientas y recursos para poder atender situaciones de emergencia. Igualmente, para que puedan adiestrar al personal y también orientar y educar a los ciudadanos. Este tipo de ejercicio busca justamente eso, que nuestra gente pueda familiarizarse con los tipos de alerta y tener sus planes de emergencia al día”.

“Apenas hace poco más de un mes, tuvimos una advertencia de tsunami para nuestra área. Más que alarmar, esta situación nos abrió los ojos y debe de ser una lección para todos. Tenemos que estar preparados todo el año, no solamente para la temporada de huracanes, porque estamos propensos a terremotos y a posibles tsunamis. Igualmente, debemos de tomar estos ejercicios en serio para que una situación real no nos tome desprevenidos”, indicó el comisionado designado del NMEAD, Ángel Jiménez Colón.

El director de la Red Sísmica de Puerto Rico, Dr. Víctor Huérfano, destacó que “esta es una oportunidad única para que, tanto las familias, comunidades, oficinas de Manejo de Emergencia y autoridades pongan a prueba sus planes de emergencia, métodos de comunicación y su tiempo de respuesta y desalojo. Vivimos en una isla expuesta a tsunamis, por lo que la mejor herramienta que tenemos para salvar vidas es la preparación y la educación. Todos debemos participar”.

Por su parte, la directora de la Oficina del Caribe del Centro Internacional de Información de Tsunami, Christa von Hillebrandt-Andrade, recordó que estos ejercicios son esenciales para medir la ejecutoria de las agencias.

PUBLICIDAD

“Para el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) y la Oficina del Caribe Internacional de Información sobre los Tsunamis (ITIC-CAR) de la NOAA, CARIBE WAVE es una gran oportunidad para validar los servicios de comunicación y apoyo para decisiones durante eventos de tsunamis con las agencias con responsabilidades para alertar a la población en Puerto Rico. El escenario de Portugal, para el cual el tsunami tardará horas en llegar a Puerto Rico, servirá especialmente para practicar y atemperar los protocolos de respuesta para eventos distantes”, dijo von Hillebrandt Andrade.

Ernesto Morales, meteorólogo y Coordinador de Avisos del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en Puerto Rico, añadió que “participar en el CARIBE WAVE 2025 es un paso fundamental para fortalecer nuestra participación y respuesta ante tsunamis. Este ejercicio permite a comunidades, respondedores de emergencia y organizaciones practicar acciones que salvan vidas, asegurando que estemos listos cuando cada segundo cuenta”.

“Para el Comité Estatal de Comunicaciones de Emergencias/EAS-Puerto Rico (SECC/EAS-PR) es importante apoyar a las agencias de gobierno, federales y estatales, y que los radiodifusores y teledifusores tengan una amplia participación en estos eventos de práctica como es, en este caso, el CARIBE WAVE. La información que se emite, los procedimientos y protocolos que se implantan en estos ejercicios rinden frutos al momento en que nos enfrentamos a situaciones de emergencia reales en nuestras vidas. Cabe señalar que los radiodifusores y teledifusores siempre han dicho presente en apoyo al EAS-PR, ya que todos miramos hacia el bien común, que es el pueblo de Puerto Rico”, manifestó Osvaldo Torres, presidente del Comité Estatal de Comunicaciones de Emergencias/EAS-Puerto Rico.

Para registrarse, puede visitar la página tsunamizone.org/puertorico.