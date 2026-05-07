Lo que deberían ser viajes de rutina a San Juan para recibir el tratamiento que frena el avance de la Distrofia Muscular Espinal que padecen, se ha convertido en una pesadilla para los hermanos Ruiz Herrera, que frecuentemente quedan varados en la carretera debido a las fallas de su vehículo, lo que los obligó a iniciar esfuerzos de recaudación de fondos para la compra de un transporte seguro.

Cada vez que Jessica Ruiz Herrera, de 51 años, y su hermano Rolando Ruiz Herrera, de 47 años, se disponen a trasladarse a alguna de sus citas de seguimiento, lo hacen con la angustia de no llegar seguros. Y no es para menos.

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La condición de salud de ambos ha debilitado sus músculos y les ha quitado su capacidad para caminar, por lo que dependen completamente de sus sillas de ruedas motorizadas para moverse.

“Como la condición es progresiva, desde hace 4 años hay un medicamente que salió al mercado, que no cura la enfermedad, pero detiene el progreso. Los doctores de la Distrofia (Muscular Espinal) están en San Juan y tenemos que ir a las citas de seguimiento cada dos meses”, contó Jessica.

“Actualmente, tenemos una guagua con rampa, pero en malas condiciones y varias veces hemos ido (a San Juan) y se nos ha quedado a mitad de camino. Es una tragedia cada vez que nos deja. Tenemos que resolver en el momento porque es la única forma en la que nos podemos mover. La tenemos que llevar a un lugar seguro y lograr que la reparen”, agregó.

De hecho, Jessica destacó que ha tenido que cancelar las últimas ocho citas porque no tienen el medio de transporte para llegar. “Y el medicamento (que usamos) es importante porque detiene el progreso. Las citas son de cada dos meses”, manifestó Jessica, quien ofrece servicios de oficina desde su hogar en Isabela.

Ante este panorama, Jessica inició las gestiones para la compra de otro vehículo. Sin embargo, no ha tenido suerte en identificar alguna unidad usada. Así que optó por buscar cotizaciones para la compra de un nuevo transporte que cumpla con las necesidades de ella y su hermano. El costo sobrepasa los $90,000.

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“No tenemos el dinero para costearlo y por eso en enero empecé una campaña de recaudación de fondos “, dijo Jessica.

Radiomaratón en Isabela

Como parte de los esfuerzos, un grupo de voluntarios se unió a los hermanos para dar forma a un radiomaratón de recaudación de fondos que se llevará a cabo el próximo sábado, 16 de mayo en la plaza de recreo Manuel Corchado y Juarbe, en Isabela.

En el evento, que comenzará a las 8 de la mañana y se extenderá hasta las 3 de la tarde, habrá música, exhibiciones de autos, payasos y kioskos de comida, entre otras atracciones.

“Estamos haciendo muchas cosas. No es solo pedir dinero. Si consumes allí, ya estás ayudando. Y también, si quieren ser voluntarios, si nos quieren ayudar, eso también es bienvenido”, manifestó Jessica.

Si desea hacer un donativo para ayudar a estos hermanos a lograr su meta de adquirir un vehículo de transporte digno, puede hacerlo a través de ATH Móvil al (787) 485-5798, o también por ATH Móvil en la sección “donar” escribiendo el Path: Transporte para Jessica. También puede ser a través de o por Paypal a: compuofficepr@hotmail.com