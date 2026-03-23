La monumental gesta que realiza un grupo de 34 estudiantes de la escuela Montessori Segunda Unidad Pasto, en Aibonito, con el rescate de animales abandonados en las calles, con el propósito de fomentar una futura adopción, fue reconocida por la Cámara de Representantes.

Los alumnos recibieron recientemente un homenaje en el Capitolio.

“Se habla mucho de dónde está nuestra juventud. Sin embargo, poco se resalta de las grandes obras e iniciativa que realizan. Por eso queríamos destacar la labor comunitaria que estos 34 estudiantes, junto a sus maestros y demás personal escolar, realizan para mejorar la calidad de vida en Puerto Rico mediante el programa Estudiantes Promotores de Bienestar Animal. Ustedes son un ejemplo de conciencia, empatía y defensa del bienestar animal para todos”, les expresó el presidente de la Cámara Baja, Carlos “Johnny” Méndez.

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“Este proyecto inició por los valores de compasión y voluntariado que tienen los estudiantes de esta escuela, quienes estaban consternados por la gran cantidad de perros realengos en los predios del plantel. Fue su deseo de buscarle una segunda oportunidad de vida lo que motivó esto que hoy celebramos”, añadió el líder legislativo, gestor del homenaje.

La representante Estrella Martínez y el senador Rafael Santos también participaron del emotivo evento.

Los estudiantes son integrantes del grupo Promotores del Bienestar Animal, programa en conjunto con el Departamento de Educación, enfocado en los valores y brindar una segunda oportunidad de vida a perros y gatos abandonados.

30 Fotos La comunidad de la Escuela Montessori Segunda Unidad Pasto, en Aibonito, se ha dado a la tarea de cuidar a perros realengos, para su futura adopción.

Entre los estudiantes reconocidos estuvieron Rodrigo Arzola, Kamilia Avilés, Andrea Benítez, Valentina Cartagena, Yenuel Colón, Isabela de la Cruz, Alejandro Díaz, Adrián Figueroa, Sebastián Green, Nadyeliz Figueroa, Adrián Hernández, Yediel Hernández, Laslin Luna, Karlianys Luna, David Lussetti, Isis Machado, León Marrero, Zeus Marrero, Glerianys Martínez, Gabriela Mayea, así como Bruno y Lucas Meléndez.

Igualmente se destacó la gesta de Ediel Ortiz, Kerien Ortiz, Netzeirys Ortiz, Abiam Quiñones, Valentina Rivera, Mikaela Rodríguez, Ian Rodríguez, Héctor Rodríguez, Jayden Santiago y Debora Santiago.

También se reconoció el trabajo de la maestra Edith Canino y Mariangeky Rosario.

Sus inicios

Hace un año, Primera Hora reseñó la inauguración del programa que inició con la preocupación de los alumnos sobre las condiciones de los animales que llegaban al plantel.

Pero todo cambió cuando conocieron a la perrita rubia Lunita, en agosto de 2024, que estaba a dos meses de dar a luz. A ella la mantuvieron dentro de la propiedad de la escuela para brindarle cuidado continuo.

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Lunita, así como sus cinco cachorritos, fue adoptada por familias de la misma escuela.

“Al Lunita estar embarazada, nos dimos a la tarea de cuidarla durante esos dos meses hasta que tuvo los bebés. Dijimos ‘¿qué hacemos ahora con ella? ¿Qué hacemos ahora con los perritos?’”, rememoró Canino en entrevista con este diario.

Los jóvenes de la escuela Montessori Segunda Unidad Pasto en Aibonito son integrantes del grupo Promotores del Bienestar Animal, programa en conjunto con el Departamento de Educación. ( Suministrada )

Desde esa experiencia, Canino insistió en la ayuda del programa Estudiantes Promotores del Bienestar Animal, originalmente dirigido a maestros de salud, para hacer realidad el programa que asistiría a los animales.

Mientras, a nivel legislativo y como parte de su compromiso con el bienestar animal, Méndez creó la plataforma Dejando Huellas: Feria de Amor por Nuestros Animales, un programa que, desde marzo de 2025, ha impactado a comunidades en municipios como Bayamón, Toa Baja, Camuy, Hatillo, Quebradillas y San Juan, con ferias de vacunación y servicios veterinarios a bajo costo.

En total, más de 1,200 mascotas (perros y gatos) fueron vacunadas contra la rabia.

Sobre dos terceras partes de los hogares de la Isla tienen una mascota. Mientras, la Federación Canófila de Puerto Rico estima que en la Isla hay cerca de 700,000 perros que, actualmente, deambulan por nuestras calles.