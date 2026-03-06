El Hospital Caribbean Medical Center anunció hoy que logró contener un ataque cibernético detectado en parte de sus sistemas de información, gracias a la activación inmediata de sus protocolos internos de seguridad y respuesta.

La intrusión fue identificada a través de los sistemas de monitoreo institucionales del hospital, lo que permitió una respuesta rápida y efectiva para implementar medidas de contención y aislamiento. Además, el hospital contó con el apoyo de expertos externos en ciberseguridad para garantizar la protección de los datos y la estabilidad de sus operaciones. Actualmente, la red hospitalaria está funcionando con total normalidad.

Como parte de la respuesta estándar ante este tipo de incidentes, el hospital está llevando a cabo un análisis técnico detallado para validar el alcance del ataque y asegurar que todos los sistemas estén completamente protegidos. Asimismo, el Caribbean Medical Center notificó a las autoridades pertinentes y mantiene una colaboración activa con los especialistas externos que están ayudando en la evaluación y resolución del incidente.

Medidas correctivas y reforzamiento de la seguridad

En respuesta al ataque, el hospital ha implementado medidas correctivas para reforzar sus sistemas de monitoreo, actualizado su infraestructura tecnológica y fortalecido sus protocolos internos de seguridad. Estas acciones son parte del compromiso continuo del hospital por proteger la información sensible de sus pacientes.

“La seguridad y la confianza de nuestros pacientes son fundamentales. Actuamos con inmediatez al detectar esta intrusión y estamos colaborando plenamente con las autoridades correspondientes mientras avanzamos en la investigación”, declaró Juan Borges, director de la Oficina de Cumplimiento del Hospital Caribbean Medical Center.

El incidente en el Caribbean Medical Center se suma a una creciente preocupación global sobre la ciberseguridad en el sector salud, que se ha convertido en uno de los principales objetivos de ataques tecnológicos tanto a nivel nacional como internacional. En Estados Unidos, se reportan cientos de brechas de seguridad anualmente, comprometiendo millones de registros de pacientes. En Puerto Rico, diversas instituciones de salud han sido blanco de incidentes cibernéticos en los últimos años, lo que refleja el aumento y sofisticación de las amenazas tecnológicas en todo el mundo.

El Hospital Caribbean Medical Center mantiene como prioridad la seguridad de sus pacientes y la estabilidad de sus operaciones. Con el fortalecimiento de sus sistemas de protección y el constante monitoreo de su infraestructura tecnológica, la institución continuará adoptando todas las medidas necesarias para mitigar riesgos futuros.

Para más información y actualizaciones oficiales, el público puede acceder a la página web del hospital: https://caribbeanmedicalcenter.com.