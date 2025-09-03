Como parte de su ambicioso plan de expansión, el Hospital de la Concepción anunció la adquisición del Hospital Metropolitano de San Germán, lo que marca su regreso al casco urbano del municipio después de años de ausencia.

La compra, cuyo monto no fue divulgado, incluye la integración de 82 camas autorizadas, cinco salas de operaciones y una unidad de intensivo con seis camas, ubicadas en la Calle Javilla, a pasos de la histórica Iglesia Porta Coeli.

La transacción se alinea con la visión de crecimiento del hospital, que contempla ampliar sus servicios médicos y reforzar su presencia en la región suroeste.

“Esta transacción confirma nuestro compromiso con la comunidad, dándonos la oportunidad de llevar nuestros servicios a la población del casco urbano del pueblo de San Germán, ahora más cerca de ti”, expresó Gustavo A. Almodóvar, director ejecutivo de la Junta de Síndicos del Hospital de la Concepción, al destacar la relevancia del acuerdo.

La transacción, que se espera culmine el 30 de septiembre de 2025, está sujeta a los permisos correspondientes del Departamento de Salud. Además, unos 150 empleados del Hospital Metropolitano tendrán la oportunidad de ser entrevistados para optar por nuevas plazas dentro de la institución, que continúa fortaleciendo su red regional bajo el nombre de Sistema de Salud La Concepción, tras recientes adquisiciones en Sabana Grande y Hormigueros.