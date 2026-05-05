Mañana será el día de ayudar a nuestros niños con necesidades especiales.

La Sociedad Pro Hospital del Niño anuncia la celebración de su próximo Tele-Radio Maratón, titulado “Juntos Hacemos Más”, que se llevará a cabo este miércoles, 6 de mayo, de 6:00 a.m. a 7:00 p.m.

Este esfuerzo de recaudación se hace posible gracias a la histórica alianza con SBS, que este año celebra 13 años de compromiso ininterrumpido con la institución, y al apoyo estratégico de Telemundo, que se une por segundo año consecutivo para amplificar esta noble causa en beneficio de la niñez.

“Agradecemos profundamente a la gran familia de SBS, incluyendo a locutores, productores y ejecutivos, quienes, a lo largo de los años, han puesto todo su esfuerzo para ayudarnos a recaudar fondos”, expresó Ralphie Pagán, presidente de la Junta de Directores de la Sociedad Pro Hospital del Niño.

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“Nuestro agradecimiento también va a Telemundo, que no dudó en unirse por segunda ocasión a este esfuerzo que permitirá difundir el mensaje de la Sociedad ProHospital del Niño”, añadió.

Cada donación recibida por la institución contribuye a la rehabilitación de niños con discapacidades físicas y mentales, además de apoyar la expansión y fortalecimiento de los servicios pediátricos en la isla.

También, permite mejorar los servicios educativos para niños diagnosticados con trastornos del espectro autista, problemas de desarrollo y dificultades en el habla, garantizando atención especializada y accesible para todos.

“Al comenzar el primer año luego de nuestro centenario, es importante ver como empresas de la talla de SBS y Telemundo continúan con su apoyo a nuestra institución. La Sociedad ProHospital del Niño ha brindado servicios ininterrumpidos a los niños de nuestra isla. En los últimos años, el Tele-Radio Maratón ha sido una de nuestras principales actividades de recaudación, habiendo contribuido con más de un millón de dólares a lo largo de los años”, expresó, por su parte, Beira Jaramillo, directora ejecutiva.

A lo largo del día, la Sociedad Pro Hospital del Niño -una institución sin fines de lucro fundada en 1924, dedicada a brindar atención especializada a niños con condiciones de salud complejas- compartirá detalles sobre sus servicios a través de las emisoras de SBS y Telemundo.

La transmisión en vivo del evento se podrá seguir a través de las plataformas digitales de la institución: su canal de YouTube y su página oficial de Facebook (Sociedad Pro Hospital del Niño).

También será posible donar a través de ATH Móvil, accediendo a la sección de ‘Donar’ y buscando /HospitalDelNinoPR, o visitando el portal www.hdnpuertorico.org.

Para más información sobre la Sociedad Pro Hospital del Niño de Puerto Rico o para realizar donaciones, pueden comunicarse al 787-783-2226, extensiones 238 o 276 o al 1-833-335-6466.