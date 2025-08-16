El huracán Erin no ha parado de intensificarse la mañana de este sábado y poco después de las 11 de la mañana las fuerzas de sus vientos ya tienen 160 millas por hora,lo que lo convierte en un catastrófico huracán categoría 5, informó el Centro Nacional de Huracanes en Miami (CNH).

“El avión cazahuracanes de la Reserva de la Fuerza Aérea confirman que Erin ahora es un catastrófico huracán de categoría 5...”, indicó el CNH en un boletín especial emitido a las 11:20, a solo minutos de dar su informe habitual de las 11 de la mañana.

PUBLICIDAD

En el pronóstico de discusión el CNH pronostica que la fuerza de los vientos de Erin pudieran alcanzar las 165 millas por hora en 24 horas.

En el mas reciente boletín, Erin se encontraba en la latitud 19.7, longitud 62.8. A diferencia de los informes anteriores, en este se destaca que el sistema se ha estado moviendo al oeste. Anteriormente se estaba moviendo al oeste-noroeste.

“El huracán se ha movido ligeramente a la izquierda de la trayectoria pronosticada previamente”, indicó el CNH.

Sin embargo, el ente destacó que se espera que Erin gire nuevamente al oeste-noreste y disminuya su velocidad de traslación durante las próximas 6 a 12 horas.

Se espera que el sistema pase al nordeste de Puerto Rico este fin de semana a una distancia entre 135 a 200 millas, sin embargo, el CNH enfatiza que la Isla espudiera estar recibiendo fuertes aguaceros debido a la cercanía del ciclón.

“Lluvias intensas por momentos hasta el domingo a través de las islas del norte de Sotavento, las Islas Vírgenes y Puerto Rico podrían provocar inundaciones repentinas y urbanas localmente significativas, así como deslizamientos de tierra o aludes de lodo”, dijo el CNH en su informe.

Destacó además que “ráfagas con fuerza de tormenta tropical en las bandas exteriores de Erin son probables en partes de las islas del norte de Sotavento hasta esta noche, y en sectores de las Islas Vírgenes y Puerto Rico más tarde hoy y hasta el domingo”.

Es por eso que el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió una vigilancia de inundaciones para todo Puerto Rico, ante la lluvia que se espera a causa del paso cercano de Erin.

PUBLICIDAD

Esta vigilancia estará en efecto “desde tarde esta noche hasta el lunes”, destacó el SNM.

Además, Meteorología informó que ya entraron en efecto varias advertencias marítimas y costeras, debido a que las condiciones del océano Atlántico están deterioradas a causa del ciclón tropical.

Es importante destacar que ninguna persona debe visitar las playas este fin de semana ante el peligro que representan. Las olas rompientes de hasta 13 pies y oleaje peligroso, entre ocho a 12 pies.

Sobre la vigilancia de inundaciones, se alertó que “existe un riesgo creciente de inundaciones este próximo fin de semana y a principios de la próxima semana”.

Las posibles inundaciones se generarían a causa del impacto de las lluvias que se espera produzca Erin sobre la Isla. Se ha anticipado que se auguran entre dos a cuatro pulgadas de lluvia, principalmente sobre el sur y este de Puerto Rico, según el más reciente informe del Centro Nacional de Huracanes. Mientras, se enfatizó que en lugares aislados aislados pudiesen caer hasta seis pulgadas de lluvia.

Más detallado, Meteorología explicó en su boletín que “se espera un aumento en la actividad de lluvias y tormentas eléctricas desde esta noche hasta la mañana del sábado a medida que Erin se desplaza hacia el norte de la región”.

“El período con mayor probabilidad de lluvias intensas asociadas con Erin será el sábado y el domingo, con posibles impactos que continuarán hasta la mañana del lunes. Se esperan las mayores precipitaciones totales en partes del sur y este de Puerto Rico, así como en las Islas Vírgenes Estadounidenses”, añade el informe.