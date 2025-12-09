El antiguo hotel Verdanza en Isla Verde fue remozado y ahora estará bajo la cadena Hyatt.

Además, será el primero hotel con su propio ‘beach club’.

Tras una inversión de $54 millones, el hotel fue inaugurado este martes. De inmediato, se convirtió el sexto hotel de la cadena Hyatt en la Isla y el primer bajo la marca Hyatt Centric.

“La inauguración del Hyatt Centric San Juan-Isla Verde marca un momento significativo para el turismo en Puerto Rico, resultado de una colaboración ejemplar entre talento, capital y esfuerzo local. Este proyecto, desarrollado y remodelado con manos puertorriqueñas, refleja lo que puede lograrse cuando el sector público y privado trabajan juntos”, indicó el presidente y CEO de Interlink, y co-propietario del Hyatt Centric, Federico J. Sánchez Ortiz.

Detalló, en comunicado de prensa, que el hotel fue adquirido por $24 millones en el 2023. El proyecto de renovación, en el que se invirtieron otros $30 millones, incluyó cambios en todas las habitaciones, restaurantes, cafés y barras, y espacios públicos. Dijo que los diseños y conceptos están inspirados en el encantador paisaje de Puerto Rico.

Pero, lo más destacado es que ahora el hotel estará asociado al Vivo Beach Club, localizado en el balneario de Isla Verde. Por ello, se distinguió que será primer hotel en Puerto Rico con su propio club de playa privado.

“La llegada de Hyatt Centric San Juan-Isla Verde representa una inversión en nuestra gente y nuestra industria; y una apuesta sólida por el desarrollo económico y el futuro de Puerto Rico como destino”, sostuvo Sánchez Ortiz.

Por su parte, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián E. Negrón Reichard, dijo que “la apertura del sexto hotel Hyatt en Puerto Rico es una muestra clara de la confianza del sector privado en el potencial de nuestra Isla. En el DDEC continuaremos impulsando proyectos que fomenten la inversión, generen empleos y fortalezcan la economía del visitante, en cumplimiento con la política pública del Gobierno de Puerto Rico. Hoy celebramos la inauguración y renovación de este hotel, que emplea sobre 120 personas de forma directa y genera sobre 180 empleos indirectos. Además, durante los proyectos de renovación se han creado 275 empleos directos y 413 indirectos.”

El hotel contará con 223 habitaciones, gimnasio, una terraza con piscina estilo resort rodeada del paisaje tropical, y un restaurante bar junto a la piscina.