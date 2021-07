La bola está en la cancha de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y, de acuerdo con camioneros y transportistas, quedan pocas horas para que el ente fiscalizador busque una solución satisfactoria para el conflicto en torno a la aplicación de las tarifas, antes de que, a la medianoche, se apaguen los motores de decenas de miles de camiones y otros vehículos.

La pugna tiene que ver con las tarifas a pagar a camioneros y transportistas, aprobadas hace algunos meses por el Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos (NTSP), pero cuya aplicación está siendo disputada por Junta. Esa es la primera revisión en 15 años de la tarifa, que es un precio que se fija para pagar a todos por igual por cada entrega, según el tipo de vehículo, mercancía y distancia recorrida.

PUBLICIDAD

“Anoche tuvimos una reunión muy buena en la que participaron sobre 100 camioneros de los muelles, para dar los toques finales a la asamblea permanente. Estuvimos reunidos con la Policía, coordinando aspectos de seguridad, que la ley así lo requiere. Fue una buena reunión. Mañana tendremos una conferencia de prensa en los muelles para dar más información”, indicó Víctor Rodríguez, coordinador del Frente Amplio de Camioneros.

El líder de camioneros agregó que, hasta el momento, no había ninguna comunicación desde la JSF para resolver el conflicto por lo que, tal como ya se había anunciado, “a las 12 p.m. comienza la asamblea permanente”.

“Aquí lo único que falta es que la Junta entregue los documentos sobre esa reglamentación. La Junta no tiene que aprobar nada, solo tiene que decir que no tiene jurisdicción en ese asunto, eso le corresponde al Negociado. Nosotros somos contratistas independientes y (la ley federal) Promesa no tiene jurisdicción en eso”, afirmó Rodríguez.

Explicó que en la reunión le pidieron a la Policía que contactara al Departamento de Salud para coordinar las salidas de transporte con carga esencial de diésel, gasolina y medicinas.

“Obviamente las ambulancias van a trabajar, para que puedan llevar a las personas a los hospitales. Y a los hospitales no debe faltarles nada en esta crisis”, aseguró Rodríguez. “Así que le pedimos al gobierno coordinar esos camiones que van a dar servicio esencial, que sean escoltados por policías. Estamos coordinando todo para evitar problemas”.

Indicó además que, aunque es una decisión personal de cada camionero, en aras de evitar tapones, se les ha dado instrucciones a los camioneros de que dejen los camiones en sus casas, talleres o estaciones, y no los muevan si no hace falta.

PUBLICIDAD

Los dueños de empresas de transporte Manuel Amador y José Maldonado confirmaron la situación de inminente paralización de camiones y otros vehículos.

“El último aumento de la tarifa en 2005. Y eso es lo que están reclamando los camioneros, que se cumpla con la nueva tarifa que aprobó el Negociado de Transporte”, afirmó el dueño de Transporte Manuel Amador.

Detalló que NTSP, luego de hacer una revisión, aprobó nuevas tarifas en diciembre pasado, pero “la JSF las paralizó, cuando ellos no tienen que entrar en esa jurisdicción”.

“La Junta se metió porque MIDA (Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos) fue al tribunal federal y sometió una querella contra ese aumento. Esa querella está en curso, y la JSF tiene paralizada la aplicación de la tarifa a la espera que el tribunal resuelva. Pero el tribunal no ha avisado de nada. Hasta ahora no contestan”, afirmó Amador.

Sostuvo que, entretanto, “a nosotros nos siguen pagando tarifas viejas cuando el Negociado dice que las tarifas que aprobó son vigentes”.

“Las empresas grandes no quieren pagar las tarifas porque MIDA nos metió al tribunal federal. No quieren pagar lo que aprobó el gobierno”, insistió Amador. “El Negociado nos dijo ayer en Fortaleza que las tarifas están vigentes de manera temporera”.

El dueño de Transporte José Maldonado sostuvo que “el tribunal lleva un mes sin contestar”, a pesar de la urgencia del asunto.

“Estamos en este punto. Quisimos resolver la situación. No queríamos afectar al pueblo de Puerto Rico. Pero pasa el tiempo y no pasa nada. Y no vamos a poder continuar trabajando con precios tan altos. Tenemos que tener esa alza en la tarifa para poder mantener nuestros camiones, nuestro equipo de trabajo. Y ello lo saben”, afirmó Maldonado.

PUBLICIDAD

“Mira como el pueblo ha sufrido con esos grandes empresarios. Ahora mismo, antes tú ibas al supermercado y, por ejemplo, una caja de alitas costaba $10, $12, $15, pero ahora te cuesta sobre $45. Esos grandes empresarios siguen subiendo precios de productos, pero nosotros no podemos subir la tarifa”, agregó.

Amador y Maldonado sostuvieron que, además de la subida reciente del precio de combustible, los camioneros y transportistas han tenido “un aumento significativo, de 45%, en los costos de piezas, mantenimiento, pólizas de seguros. Se ha duplicado todo. De un año para acá el seguro subió 20%. Y tenemos que tener todas las pólizas para entrar en los muelles, eso es requisito del Negociado”.

“Nosotros queremos dar una paga efectiva, queremo aumentar el sueldo, pero no podemos hacerlo porque el negocio no está dando. Y el mismo Negociad fue el que aprobó esa (nueva) tarifa. Hizo estudios, analizó. Se supone que lo hagan cada cinco años y llevaban 15 sin hacerlo”, dijo Amador.

“Lo que reclamamos es que se haga valer la tarifa. Está temporera, pero queremos que sea permanente”, insistió Maldonado.

Ambos responsabilizaron a la JSF y MIDA por lo que se avecina y enviaron el mensaje al pueblo de que “queremos dejar saber que aquí quien es responsable de esta situación, junto a la Junta, es MIDA. Los camioneros identificaron a los cabilderos de MIDA, son los segundos responsables de la situación”.

“Los camioneros somos padres de familia, tenemos que educar a nuestros hijos. No es justo que no nos paguen una paga justa por el trabajo que hacemos día y noche. No es justo cuando cabilderos como MIDA se oponen al bienestar de sus clientes”, afirmó Maldonado.

PUBLICIDAD

“Nosotros estamos apoyando al camionero, tanto el que tenga un solo camión como el que pueda tener 100 camiones. Es la primera vez que ves tantos camioneros unidos en la misma causa”, agregó Amador. “Los camioneros quieren resolver esto lo antes posible para que no se afecten más familias. Ya nos estamos afectando nosotros, pero queremos que no se afecte nadie más”.

Rodríguez también apuntó a la JSF y MIDA como responsables de la situación y de las posibles consecuencias que pueda traer.

“La Junta dijo que no está de acuerdo con las tarifas, para que las cosas funciones como en los Estados Unidos, pero no aceptamos porque aquí la situación es muy diferente. Eso no puede ser, y además ellos no tienen jurisdicción en esto. El Negociado aprobó las tarifas temporeras y ahora se debe hacer permanente”, reiteró.

“La Junta está obstaculizando el progreso, y MIDA, que se cree el cheche de la película, pue lo vamos a ver mañana. Querían bembé, pues lo van a tener”, alertó el líder de camioneros.

Rodríguez sostuvo que MIDA le está mintiendo a sus 125 asociados y agregó que “de hecho, hay asociados que están molestos, hay cadenas dispuestas a pagar las tarifas”.

“Por 15 años no recibimos aumento de tarifa, que es la forma que tienen los camioneros y transportistas para mantener su negocio y su hogar”, insistió Rodríguez, añadiendo que no se pude trabajar por debajo de la tarifa, y quien lo haga se expone a una multa de $5,000 y la eliminación de su franquicia.

PUBLICIDAD

“Eso es lo que quiere MIDA, para que los camioneros digan, uno que lo lleva por $100, otro por $75, y que venga un loco diga lo hago por $25. Y eso no lo vamos a permitir”, reiteró. “Eso quiere MIDA, pues vamos a ver mañana. Ellos dicen que tienen camiones y que tienen acordado transporte, pues vamos a ver de dónde sacan 20,000 camiones. Están mintiendo a sus asociados. Que no se dejen engañar esas grandes cadenas. Lo que hay detrás de esto es una conspiración de MIDA y grandes corporaciones de Estados Unidos, como pretendieron hacer años atrás que les paramos el caballo. Se equivocaron, la economía en este país se mueve con camiones, se mueve con ruedas”.

No obstante, Rodríguez indicó que hay espacio para resolver la situación y que no continúe agravándose.

“Creemos en Dios que siempre hay cabida para una solución. Pero la bola está en manos de la Junta. Estamos dispuestos a dialogar. Nuestros abogados están preparados para diseñar el vocabulario de un acuerdo rápido. Pero si no lo quieren, los culpables de cualquier sufrimiento son la Junta y MIDA”, finalizó Rodríguez.