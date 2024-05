El respaldo que ha recibido de la gente de Vieques desde que comenzó a expandir su iniciativa de ayuda comunitaria es el principal motor que mantiene con un entusiasmo y optimismo irrefrenable a Wildhereck Y. Massa Cruz, un joven de 17 años que está convencido que todavía le queda mucho por ofrecer en favor de su pueblo.

A Wildhereck le apasiona ayudar a la gente y tiene la meta de convertirse en un servidor público, así que el año pasado comenzó a desarrollar un proyecto de asistencia a la comunidad, con consultoría sobre crédito, tema que se ocupó de estudiar durante meses, así como aprovechado el negocio de gastronomía de su familia para llevar comidas a las personas más necesitadas.

PUBLICIDAD

“Mi familia tiene un negocio de ‘catering’ que es de mi mamá, de hace años, y Gracias a Dios tenemos un cómodo volumen de ventas, y a personas necesitadas de vez en cuando le sacamos estos platitos de comida, ya que uno sabe, uno va por las comunidades y uno identifica a las personas que de corazón uno quiere ayudar, que sí pasan necesidades, que son de bajos recursos. Y les llevamos sus platitos de comida, almuerzo o cena, o una fundita de compra”, comentó.

Sobre la parte de la consultoría financiera indicó que “se ha corrido la voz. Las personas me contactan por teléfono, y les doy charlas. Les recomiendo tarjetas que se adapten a sus necesidades”.

Sus esfuerzos no pasaron desapercibidos, y el alcalde de Vieques, José Corcino, lo nominó a mediados del año pasado al reconocimiento de joven destacado que otorga el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio como parte de un programa enfocado en el desarrollo de la juventud, galardón que recibió en noviembre pasado.

Con ese reconocimiento, sintió que era hora de intensificar su trabajo comunitario y organizó un evento masivo en diciembre de 2023, con el que llevó comidas a todas las comunidades de Vieques, colaborando con varias entidades que ayudaron con el listado de personas más necesitadas.

“Antes de la nominación era como que a unos pocos que conocía, pero me expandí en sí después de la nominación, que me nombraron destacado. Dije: ‘yo quiero hacer algo por la comunidad, porque recibí, honestamente, un apoyo que no me esperaba. Después que me fui a ese premio, que estuve como dos días allá en la Isla, cuando regresé a Vieques, tenía comentarios en las redes sociales, iba por las calles y la gente me felicitaba”, recordó.

PUBLICIDAD

“Mucha gente se enteró, iba por las calles y me paraban, y eso me llenó. Me dije: ‘ya que estoy haciendo estas cosas mínimas, pues quiero hacer algo más grande’”.

“La juventud y mi generación no está perdida”, reiteró el adolescente. ( Facebook )

Habló con mamá y abuela, que son las que llevan el negocio de catering, que le respaldaron “de una”, y separaron una fecha en diciembre “para sacar 200 platos de comida y llevarlos. Y así hicimos”.

“Ese respaldo que tuve, eso fue lo que me motivó mucho. Dije: ‘veo personas necesitadas, y quiero hacer esto, quiero aportar mi granito’, ya que estoy en esa posición de apoyo y tengo ese respaldo de mis compueblanos”, insistió, agregando que la actividad fue todo un éxito, y propició que su proyecto Amar sin Límites se expandiera “hasta convertirlo en algo mucho más grande, que ahora abarca más cosas”.

De igual forma, aprovechó su organización para extender sus charlas educativas sobre crédito a las escuelas de Vieques, donde muchos jóvenes tenían la inquietud de que llegaban a los 18 años sin tener conocimiento sobre esos importantes temas financieros.

“Y muchos se motivaron, porque hay unas tarjetas de crédito que son de estudiantes… los ayudé a que la pudieran solicitar, y muchos la adquirieron, para ahora que se van a estudiar en agosto puedan ya tenerla”.

Con la expansión del proyecto Amar sin Límites más allá de la entrega de comidas, consiguió tarjetas de regalo de $50 de una cadena de farmacias, para madres jóvenes, embarazadas o que recién habían dado a luz, para que adquirieran “artículos de higiene para sus bebés”.

PUBLICIDAD

De igual forma logró recoger juguetes para regalar a los niños de escuela elemental, impactando más de 90 niños de kínder a tercer y educación especial, y entregó reconocimientos y un pequeño obsequio a múltiples educadores viequenses en agradecimiento por su gestión en las escuelas.

El joven viequense se destaca también en el área académica, y recién terminó su cuarto año con excelencia académica y la segunda puntuación más alta en el College Board de Vieques, además de representar como vicepresidente a su clase graduanda.

Y aunque tenía bastante en su agenda, comoquiera comenzó a adelantar sus estudios en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, con clases virtuales de ciencias sociales, en camino a integrarse a esa institución en agosto próximo para estudiar ciencias políticas.

Destacado en múltiples áreas

El activismo comunitario de Wildhereck propició que su nombre se diera a conocer más allá de Vieques, incluyendo entrevistas en diversos medios con alcance a través de todo Puerto Rico. Asimismo, fue recibido y reconocido por el gobernador Pedro Pierluisi en La Fortaleza, y también tuvo la oportunidad de acudir a Washington a abogar por su isla municipio, en la Administración de Asuntos Federales (PRFAA, en inglés) y la oficina de la comisaría residente en Washington.

“Allí hablamos temas de Vieques, en el sentido de ayudas a las comunidades, más otros proyectos que hay en agenda, ya que Vieques es bastante importante allá en (Washington) D.C., por el asunto que fue la Marina y todo eso, y tienen varios asuntos de recuperación de tierras que los están trabajando, me hablaron de unos proyectos que tienen para limpiar las tierras, y esos asuntos así importantes”, comentó, agregando que también de “las mejoras al sistema de la transportación marítima”, así como la mudanza del puerto de Isabel Segunda al Muelle Mosquito.

PUBLICIDAD

También conversó sobre el tema de avanzar el deporte en Vieques, y sobre el nuevo gimnasio que ya se está construyendo allí.

“Estuvimos abogando por esas cositas, principalmente lo que es el deporte, que representa a la juventud de Vieques. Aquí la juventud se destaca en muchas formas, pero Vieques tiene muchos atletas potenciales que son excelentes en su ejercicio y necesitan esas facilidades para que no tengan que estar viajando para una práctica. Pues entonces ese gimnasio nuevo que van a tener, es uno más preparado, las máquinas completamente nuevas, y se espera que se inaugure en los próximos dos meses. Abogamos mucho y ya eso está, prácticamente, a la vuelta de la esquina”, celebró el joven, agregando que eso, junto con la renovación de los parques locales, ayudará a fomentar la práctica de deportes.

Wildhereck aseguró que no teme a las continuas responsabilidades que sigue adquiriendo en su rol de líder comunitario, pues por un lado responde a su “deseo de servir a la gente, que a mí siempre es lo que me ha apasionado”, y por el otro lo ve como “una preparación” para, una vez termine sus estudios de ciencias políticas, convertirse en futuro alcalde de Vieques.

“Lo veo más como un tipo de preparación, porque interactúo con la comunidad, estoy ganando el apoyo y el respaldo de la gente, y también es algo que me ayuda a prepararme para cuando toque el momento, si cuando aspire prevalezco, de más o menos cómo va a estar mi día, mi agenda”, comentó, agregando que ha tenido la buena fortuna de contar con el respaldo y mentoría del alcalde Corcino.

PUBLICIDAD

Y también cuenta con el respaldo de su familia, así como de un sinnúmero de viequenses, que se lo dejan saber en alguna de sus actividades o cuando anda por la calle “que ya la gente me ve y me para, y me apoya”.

Dejando a un lado esa aspiración de dirigir a su pueblo desde la alcaldía, Wildhereck desea, “de manera humilde”, servir de inspiración y ejemplo de que para mostrar que “la juventud y mi generación no está perdida”.

“Hay jóvenes que buscan salir hacia adelante, y quiero servir de inspiración para ellos. He estado en la mejor disposición aquí en Vieques, y he conocido a jóvenes que también se destacan en múltiples municipios, por toda la Isla. La juventud no está perdida, simplemente a veces por falta de recursos, falta de apoyo, es que no se motivan a seguir hacia adelante”, opinó.

“Pero yo les exhorto siempre que busquen, con más gente… sus ideas, siempre las consulten. Ninguna idea es insignificante, ninguna idea es mala. Siempre pueden consultarlas. Porque yo, honestamente, hace un año, yo no sabía que terminaría haciendo esto. Fue un sueño y se hizo realidad”.

“Así que les exhorto siempre a que busquen, hablen con los recursos que tengan, su familia, su personal de apoyo escolar. Ellos van a estar ahí para guiarlos. Sé de jóvenes que se destacan en muchas facetas, en el área académica, en el deporte, con servicio a la comunidad, con cuidado a los animales. Cada cual tiene su rol en la sociedad. Y eso es lo importante. La juventud no está perdida”, insistió el joven, quien desea continuar “expandiendo mi proyecto” para impactar más escuelas y las comunidades de Vieques, antes de lanzar su aspiración a la alcaldía para el 2028.