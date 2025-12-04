La organización sin fines de lucro Kids 4 Green Culebra, dedicada a promover la educación social, emocional y turística de los niños y jóvenes de la isla municipio de Culebra, celebra su baile y espectáculo navideño, el domingo, 7 de diciembre, desde las 2:00pm en el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, en Hato Rey.

El evento, cuyo fin es recaudar fondos para sostener los programas educativos y sociales dirigidos a niños y jóvenes culebrenses, presentará una experiencia cultural única que transportará al público a las navidades puertorriqueñas de los años 50, resaltando los valores, la tradición y el espíritu comunitario que distinguen a Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Los asistentes podrán disfrutar del talento de Modesto Torres Naranjo, “El Declamador de Puerto Rico”, con piezas que evocan la nostalgia navideña desde la década de 1950, el bailable a cargo de Iván y su grupo Caché y para culminar la gran parranda navideña con la Tuna Las Alondras de Puerto Rico, culminando la tarde con un festejo navideño tradicional.

“Este evento representa mucho más que un homenaje a nuestra cultura; es una oportunidad para que toda la comunidad apoye la educación y el desarrollo social de la nueva generación que se levanta desde la Isla de Culebra. Cada boleto y cada aportación es una inversión en el futuro de Culebra y de Puerto Rico”, expresó mediante declaraciones escritas Mitzy Perez, fundadora de Kids 4 Green Culebra Inc.

Además de los espectáculos artísticos, los asistentes podrán disfrutar de comida típica, artesanías elaboradas por los niños culebrenses y una mesa informativa sobre el impacto de los proyectos educativos que impulsa la organización.

Los boletos están disponibles en PRTicket.com.