Hace tres años la elefanta boricua Mundi encontró a una familia en Georgia.

Tras haber vivido por años en cautiverio en el Zoológico Doctor Juan A. Rivero de Mayagüez, la elefanta recorre el Elephant Refuge North America (ERNA) junto a los elefantes Bo y Tara. En ocasiones se presentan vídeos cuando le roba la comida a sus compañeros, toma baños de barro o se rasca con árboles de la finca en la que se le ubicó tras el cierre del zoológico por parte de las autoridades federales.

El tercer aniversario de la llegada de Mundi al Elephant Refuge North America (ERNA) fue el 12 de mayo de 2023.

PUBLICIDAD

La elefanta africana llegó al sur de Georgia, luego de que la Fiscalía federal llegara a un acuerdo con el gobierno de Puerto Rico para sacar los animales en cautiverio del país y trasladarlos a refugios, a cambio de no formular cargos criminales ni civiles.

Su traslado desde el Zoológico de Mayagüez al refugio en Georgia marcó el fin de casi 35 años de aislamiento y el comienzo de una vida con espacio para deambular, otros elefantes a su lado y la libertad de elegir cómo pasar sus días, según se hizo constar en un comunicado de prensa emitido por ERNA.

7 Fotos Durante años la elefanta fue el animal emblemático del zoológico de Mayagüez.

Se explicó en el parte de prensa que Mundi nació en Zimbabue y quedó huérfana durante una matanza masiva a principios de la década de 1980. Fue trasladada a Estados Unidos cuando era una cría, antes de ser vendida a una vida de cautiverio. Pasó décadas sola en un pequeño recinto, un contraste marcado con las complejas vidas sociales que los elefantes están destinados a vivir.

Desde hace tres años, Mundi vive en un refugio de 850 acres de ERNA.

“Allí está redescubriendo lo que significa ser una elefanta: recorriendo pastizales boscosos, buscando alimento libremente y formando vínculos significativos con otros elefantes como Bo y Tarra”, se indicó.

“Aunque Mundi tiene una fuerte naturaleza independiente, su deseo de estar con otros elefantes es su principal impulso”, dijo Carol Buckley, fundadora y directora ejecutiva de Elephant Aid International.

Añadió que “se aleja para alimentarse mientras Bo duerme y regresa a pastar junto a él tan pronto se despierta”.

PUBLICIDAD

La integración de Mundi en su nueva manada ha sido uno de los indicadores más poderosos de su recuperación.

“Desde el primer día de su rescate, Mundi mostró una fuerte atracción hacia Bo y Tarra. Tres años después, son inseparables. Mundi finalmente tiene nuevamente una familia de elefantes”, comentó.

ERNA, ubicado justo al norte de Tallahassee, fue diseñado para proporcionar a los elefantes un entorno natural que apoye tanto la sanación física como emocional. El refugio ofrece un hábitat de 850 acres, cuidado individualizado y la libertad para que los elefantes tomen sus propias decisiones.

“Conmemorar este aniversario es una oportunidad para reflexionar sobre el camino de Mundi—y para pensar en cómo podría ser un futuro diferente para los elefantes que aún permanecen en cautiverio", se destacó en la comunicación.