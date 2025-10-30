La Fondita de Jesús se propone ampliar su oferta de alimentos a personas sin hogar y poblaciones vulnerables, especialmente adultos mayores, si se concreta la posible paralización de los fondos del PAN para Puerto Rico.

“Vamos primero a trabajar con la población servida que ya recibe servicios de La Fondita de Jesús en nuestros programas de vivienda, que tenemos ubicados en diversos proyectos de vivienda en el área metropolitana y pueblos cercanos. Nuestra experiencia es que a muchos de ellos el PAN no les da para comer hasta fin de mes y la última semana de cada mes tenemos una Casa Abierta en La Fondita para que ellos puedan venir a comer. De concretarse esta congelación de fondos del PAN, nos proponemos ampliar la Casa Abierta para ellos todo el mes cuando eso ocurra”, expresó Geraldine Bayrón Rivera, Directora Ejecutiva de La Fondita de Jesús.

La Fondita de Jesús, que cumple 40 años de brindar servicios a personas sin hogar, les ofrece almuerzos diariamente a poblaciones vulnerables, que se ha extendido a muchos adultos mayores, al igual que a jóvenes sin techo. Sus programas para sacarlos del sinhogarismo abarcan seis proyectos en el área metro. Incluyen dos edificios de vivienda que administran en El Pueblito de Jesús y Los Robles, así como vales de vivienda que además de San Juan, se distribuyen hasta Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Cidra, Gurabo y Toa Alta.

“Aunque están en vivienda, si el PAN no les alcanza, vienen a comer a La Fondita. Anticipamos que con esta crisis de los fondos del PAN, van a venir más. Así que la Casa Abierta la trabajaríamos como en momentos de desastres, en huracanes y como hicimos en la pandemia, en la que se amplía el número de participantes en nuestros almuerzos, según la disponibilidad de recursos. Nos comunicaremos con los líderes de comunidades aledañas, como El Gandul, Tras Talleres y La Colectora para saber si residentes, especialmente adultos mayores, tienen alguna necesidad y buscaríamos la forma de asistirlos. Si se prolonga la crisis, porque nuestros recursos son limitados, nos veríamos en la necesidad de tocar puertas, de donantes de empresas, de ciudadanos que quieran aportar para atender esa emergencia. Veremos cómo la situación se va dando y ojalá no se extienda mucho”, comentó Bayrón Rivera.

Indicó que la Casa Abierta en La Fondita comenzaría cuando ya no fluyeran los fondos del PAN. Si el gobierno pudiera garantizar el dinero del PAN la primera semana de noviembre, entonces comenzaría la segunda semana de dicho mes en caso de que ya los fondos de alimentos del gobierno se detengan.

“Desde los huracanes y la pandemia, en La Fondita de Jesús estuvimos trabajando con la inseguridad alimentaria en los adultos mayores en las comunidades, aunque cuando no estaban sin hogar. Esa inseguridad de no saber si podrás comer hoy, afecta la nutrición, la salud física y la salud mental. Se pueden disparar muchas condiciones de salud relacionadas con esto. Es un asunto que el gobierno y las organizaciones del Tercer Sector deberíamos atender con una nueva mirada en el futuro”, concluyó Bayrón Rivera.

Quienes deseen colaborar con La Fondita de Jesús como voluntarios pueden comunicarse al 787-310-2101 y para donativos pueden hacerlos por ATH Móvil en la sección donar a /LaFonditaDeJesús.