Con la premisa de que todas las personas, incluyendo a aquellas que tienen adicciones a opioides u otras sustancias controladas, no solamente tienen derechos, sino que además merecen recibir servicios médicos de excelencia, la organización NeoMed Center lanzó este jueves dos iniciativas dirigidas a atender la adicción a opioides, un mal que se ha ido extendiendo, y en ocasiones cobrando vidas, y se ha convertido en un problema de salud pública.

Una de las iniciativas, Medicina en la Calle, persigue llevar la atención médica directamente para tratar la adicción a opioides a las poblaciones más vulnerables, tales como personas sin hogar, adultos mayores desconectados del sistema y personas sin transporte o sin documentos. De igual forma, persigue implementar una estrategia pionera de microerradicación comunitaria de hepatitis C.

La otra iniciativa es el lanzamiento del portal OpioidesPR.com, que contará con información, cápsulas educativas y otros recursos y materiales dirigidos a familias, comunidades y profesionales médicos, con el objetivo de que puedan educarse adecuadamente sobre el tema.

“Medicina en la Calle es un programa que busca dar servicios médicos a la comunidad. No cualquier comunidad, áreas de mayor riesgo de personas sin hogar y áreas de riesgo de personas que tienen trastornos por uso de sustancias. Básicamente, nosotros a través de nuestra unidad móvil, utilizando la tecnología, telemedicina y telesalud, vamos a llevar servicios de salud física, medicina de familia, y también servicios de salud mental, psicólogos, consejeros en adicción, psiquiatría”, explicó la Doctora Rosa Castro Ávila, directora ejecutiva de NeoMed Center.

Agregó que, mientras atienden a las personas, también podrán ofrecer otros servicios, por ejemplo, si padre de una úlcera, el médico que intervenga le podrá generar una receta para que siga un tratamiento y se pueda curar.

“Así que vamos a brindar servicio directo a las personas que están, por decir un ejemplo, en la comunidad debajo del puente de la 65 de Infantería con el Expreso de Trujillo Alto, que sabemos que hay una comunidad de personas sin hogar bien grande allí. Ese va a ser uno de los primeros puntos en donde vamos a ir e identificar qué necesidades de salud tienen. Y una vez identificamos esas necesidades de salud, vamos a movilizar nuestra unidad móvil”, explicó.

La doctora agregó que “la otra iniciativa (OpioidesPR.com) busca establecer una plataforma de educación en temas relacionados con opioides. Es una plataforma digital, una página web, en donde vamos a estar subiendo contenido curado, validado por profesionales. Y lo más bonito es que el contenido está diseñado para que lo pueda entender alguien que no tiene conocimiento médico. Está estratégicamente diseñado para el consumo de las personas en general”.

Ejemplo vivo

Las iniciativas fueron aplaudidas y respaldadas por Nicole Romero, una joven que batalló por cinco años con una adicción a opioides, “consumiendo consecutivamente sin detenerme”, pero “luego me certifiqué para apoyar a otras personas, y ya llevo tres años en recuperación y soy paciente de buprenorfina de NeoMed Center”.

“El mismo día que decidí salir (de la adicción), ese mismo día salí con mi medicamento en mano. Acudí a NeoMed Center, de Gurabo específicamente, y salí medicada ese día. Yo ni sabía que podía ser tan rápido.. yo tuve que llegar. Ahora van a llegar a las personas”, celebró.

“Así que estoy sumamente orgullosa y me encanta que pertenezco a las personas que ellos han logrado salvar. Porque somos personas que estuvimos expuestas constantemente a sobredosis, sobre todo luego de todo esto del fentanilo, todos los sustos que yo pasé. Y ahora yo tener acceso a un tratamiento que es seguro, para mí, me salva la vida cada día que no tengo que ir a consumir otra cosa, y que yo puedo volver a ser parte de todo, y sobre todo apoyar a otras personas en su proceso. Porque hay personas que tienen mucho prejuicio con el tratamiento, y yo poderle decir (que) llevo tres años en él, y que la gente me diga, ‘wao, pues te ves bien’. Para mí, pues, ok, no tienes que hablar mucho”, agregó la joven, reiterando que siente que las iniciativas podrán llegar a muchas más personas que necesitan tratamiento.

Inicialmente el programa de Medicina en la Calle espera impactar lugares de alto riesgo que se identifiquen en los municipios de Trujillo Alto, San Juan y Carolina.

“Vamos a hacer un proceso de ‘mapping’ (mapa de trabajo) bien estratégico. Queremos asegurarnos de que el servicio se lleve a donde hemos identificado que existe la necesidad”, aseguró la doctora Ávila.

Eventualmente, una vez cuenten con más unidades móviles, esperan poder expandir la iniciativa a áreas de Juncos, Gurabo, Aguas Buenas, San Lorenzo y Naguabo, municipios donde tiene presencia la organización NeoMed Center.

Aunque no hay datos precisos de cuántas personas podrían estar sufriendo de adicción a opioides, lo que es precisamente uno de los problemas que tiene Puerto Rico para poder atender esta problemática, sí se conoce que hay muchas personas atravesando por adicciones.

“No necesariamente vamos a leer en un ‘paper’ (publicación) cuántas personas hay, pero vamos a llegar allí, los vamos a contar, les vamos a dar servicio, les vamos a abrir récord en NeoMed, y ahí vamos a poder empezar a tener datos sobre sus diagnósticos, sus condiciones, lo que experimentan, sus determinantes sociales, una vez ya estén dentro de nuestro sistema”, explicó Christian Romero, director de Salud Mental de NeoMed Center.

Agregó que esperaban “atender aproximadamente 100 personas durante los primeros tres meses, cien pacientes únicos en los primeros tres meses”.

Medicina en la Calle utilizarán unas unidades móviles adaptadas para brindar atención médica, apoyo de salud mental y orientación comunitaria. Entre otras características, estas unidades cuentan con lavamanos con agua potable, estación de telemedicina, conectividad segura al expediente médico electrónico, ultrasonido portátil para evaluación hepática, además de energía solar y aire acondicionado.

Las unidades móviles podrán distribuir material de reducción de daños, como naloxona y jeringuillas limpias, así como información educativa sobre prevención y salud pública. Entre los servicios que podrán brindar están: evaluaciones médicas y de salud mental, tratamiento inmediato con buprenorfina, pruebas y tratamiento de hepatitis C, telemedicina, ciberterapia, acompañamiento por pares de recuperación y referidos a servicios integrados dentro de la red de NeoMed Center.

Mientras, el material educativo en OpioidesPR.com se han producido en coordinación con profesionales de salud mental y salud pública, así como personas que han vivido la experiencia. Todo el contenido es gratuito, accesible y adaptado a dispositivos móviles, con un lenguaje de fácil comprensión, subtítulos y apoyo visual para audiencias diversas.

La doctora explicó que ambas iniciativas han sido posibles gracias a una subvención de parte del Departamento de Salud y el Departamento de Justicia, luego de un caso que se tranzó en los tribunales, y que se conoce como el “Opioid Settlement”.

Para más información puede comunicarse al 787-737-2311, visitar el portal neomedcenter.org, o seguir las redes sociales de NeoMed Center en Facebook, Instagram y YouTube.