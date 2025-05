En un reciente informe publicado por el Instituto de Estadísticas sobre las Industrias Creativas en Puerto Rico para los años 2021 y 2022, que incluyen disciplinas que van desde el arte, publicidad, medios de comunicación e informática, se detectó un auge en las personas que estudian estas carreteras.

Sin embargo, los datos apuntan a que los trabajos en estas áreas disminuyeron durante este periodo, y que el salario promedio que recibían los profesionales en una plaza de trabajo relacionada a estas profesiones creativas rondaron entre los $30,500 a $34,500 anuales.

Mientras, un leve aumento de profesionales que crearon su propia empresa para ofrecer sus servicios en áreas de creatividad se registró en el periodo analizado. Fue de un 5%. La mayoría de las empresas estaban compuestas de entre uno a cuatro empleados.

La conclusión, que fue divulgada esta semana por el Instituto, destacó el hecho de que “el número de egresados (de universidades) en disciplinas creativas en Puerto Rico aumentó en un 26.4% entre 2021 y 2022”.

El informe apunta, durante el resumen de hallazgos que se detectó que esta área “cuenta con una gran y diversa oferta académica que brinda oportunidades para la integración de los egresados a la fuerza laboral de las industrias creativas. El aumento en el número de egresados universitarios y de establecimientos (nuevas empresas) sugiere un interés creciente en estas industrias, particularmente en áreas como diseño gráfico y tecnologías de la información”.

El informe, preparado por Francisco J. Pesante González, establece que el estudio se realizó conforme a un mandato de la Legislatura.

“El objetivo de este informe es ofrecer tanto al gobierno de Puerto Rico como a la población general una herramienta que permita robustecer el conocimiento sobre la economía creativa en Puerto Rico y así impulsar el desarrollo económico de este sector”, se explicó.

En lo correspondiente al grado educativo, se detalló que, “en 2022, se reportaron 1,930 egresados en disciplinas relacionadas con industrias creativas. La mayoría (56.2%) obtuvo un bachillerato, y el campo más representado fue el diseño gráfico (20.6%), distribución que se aproximan a los habidos en el año 2021. La representación femenina destacó en disciplinas como dibujo y escultura (100%), pero estas apenas suman 11 personas. En comparación con el año 2021 (1,527), en 2022 se experimentó un aumento de 26.4% en el número de egresados”.

Los estudiantes de estas industrias creativas que más dominaron, por orden descendente, fueron diseño gráfico, ciencia de cómputos, diseño gráfico digital, ingeniería de computadoras, diseño en plataforma web, diseño de modas, arquitectura, operador de equipo gráfico, diseño de interiores, y animación o tecnología interactiva.

Pese al auge de estudiar estas carreras, el Instituto de Estadísticas encontró una marcada disminución en los puestos de empleos del 2021 al 2022, que representó un 11.3%.

La industria que reflejó la mayor disminución de plazas fueron los medios de comunicación, que registró una baja de 8.5% en tan solo un año.

Según hicieron constar, “el Quarterly Census of Employment and Wages informó un total de 14,550 personas trabajando en estas industrias para el 2022. Los sectores predominantes fueron medios (38.5%) y artes (31.7%). Las ocupaciones con mayor empleo incluyeron servicios de programación de computadoras (19.8%) y diseño de sistemas informáticos (18.1%). Esta cifra para el 2021 fue de 16,415 personas, distribuidas en el sector de medios (47%) y arte (29.9%) principalmente. El cambio en personas ocupadas entre 2021 y 2022 representó un descenso de 11.3%”.

En cuanto a las empresas, el estudio atribuye al County Business Patterns el conteo de que en el 2022 se registraban 2,227 negocios relacionados a estas áreas de creatividad, mientras en el 2021 habían 2,118. El aumento fue de un 5%.

Para el 2022, el 68.5% de estas eran empresas pequeñas, que empleaban entre una a cuatro personas. Los sectores principales fueron arte (36.3%), medios (30.6%), y servicios creativos (26.4%).

Otro dato destacado es que las industrias creativas están acaparadas mayormente por hombres, quienes ocuparon el 62.3% de los empleos para el año 2021 y 62.7% en el año 2022.

Las mujeres dominaron en áreas como librerías y distribuidores de noticias.

Pero más allá de los puestos de trabajos, los hallazgos apuntan a que se observó en este periodo analizado “la disparidad de género en ciertos sectores, particularmente los de mayor remuneración”.

En cuanto a los salarios, en informe alude a que “el Quarterly Census of Employment and Wages (QCEW), nos permite conocer los datos del salario anual promedio por industria. El salario más alto reportado para el año 2022 fue de $65,567 para las agencias de anuncios publicitarios. El salario más bajo reportado fue de $10,264 para el sector dedicado a la exhibición de películas. La mediana de salario fue de $30,528 próximos a los valores de las industrias de diseño especializado y la industria del sonido, respectivamente, y el salario promedio corresponde a $34,528, próximo a los salarios para las personas ocupadas en establecimientos dedicados a comercio mayoristas de libros y periódicos”.

En resumen, se concluyó que “las industrias creativas, caracterizadas por la integración del ingenio, la cultura y la innovación representan áreas de oportunidad para la diversificación y fortalecimiento de la economía de Puerto Rico. Algunos de los indicadores presentados, muestran algunos de los retos, apuntando a la necesidad de fortalecer la competitividad de Puerto Rico en ciertos renglones, como fomentar las exportaciones de bienes creativos, gestiones del Gobierno y el sector privado para aumentar la cantidad de empresas en los municipios periféricos a aquellos con alta densidad poblacional, así como fomentar el crecimiento del tamaño de las empresas”.