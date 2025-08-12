Va a las millas.

La tormenta tropical Erin se mueve rápidamente hacia el oeste, según informó la mañana del martes el Centro Nacional de Huracanes (NHC en inglés) en Miami.

Proyección del tiempo de traslado del sistema Erin. ( NHC/NOAA )

El sistema, que tiene vientos de 45 mph, viaja a 23 millas por horas en dirección completamente hacia el oeste. No obstante, se espera una reducción en esa velocidad de traslación en los próximos días.

"Erin se está moviendo rápidamente hacia el oeste a cerca de 23 mph (37 km/h),y se espera que este movimiento general continúe hasta la primera hora del jueves. Se pronostica un movimiento oeste-noroeste a última hora del jueves hasta el fin de semana" explicó el NHC en el boletín sobre la pespectiva del trópico.

La última trayectoria trazada acerca el centro de la tormenta un poco más a la costa noreste de Puerto Rico, pero todavía se espera que pase a más de 200 millas de la Isla.

El NHC pidió a la ciudadanía mantenerse atento al movimiento de este fenómeno, pues cualquier variación acercaría más los efectos a la Isla.

“Aunque todavía es demasiado pronto para saber con exactitud qué impactos podría traer Erin a las Islas de Sotavento del norte, las Islas Vírgenes y Puerto Rico, el riesgo de que Erin se acerque a estas islas durante el fin de semana ha aumentado. Se recomienda a las personas en esas áreas que sigan de cerca el progreso de esta tormenta", indicó la agencia.

Además del acercamiento al Caribe, el pronóstico de vientos se ha mantenido similar.

Se espera que a partir del jueves, la tormenta comience a intensificarse y se convierta en un huracán. De aquí al domingo debe alcanzar la categoría 3.