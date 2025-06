Al tiempo de coincide con el inicio de la temporada de huracanes, el presidente municipal del Partido Popular Democrático (PPD) en Naranjito, Julián Crespo López, denunció este domingo que conductores y vecinos del área donde ocurrió un socavón en la carretera PR-5, hace ya más de dos años, reclaman a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y al Municipio de Naranjito que expliquen qué está pasando allí.

El socavón ocurrió en el 2023, luego que torrenciales lluvias ocasionaran el colapso de unas troncales pluviales, lo que a su vez provocó que se tuviera que alterar la vía de rodaje, así como una evacuación ante la inestabilidad del terreno.

“Han pasado ya 25 meses del evento, y la ciudadanía naranjiteña está cuestionando si los trabajos están detenidos y porqué. Por ser una vía estatal, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) está a cargo de la reconstrucción”, sostuvo Crespo López.

“La ACT nunca ha explicado cuánto tiempo demora eso, ni tampoco el costo. En resumen, no hay fecha para la culminación de los trabajos de reparación”, dijo Crespo López, señalando que, en la administración pasada, el director ejecutivo de la ACT fue el Edwin González Montalvo, quien ahora ocupa la secretaría del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), de manera que se supone haya algún tipo de continuidad en el proyecto.

“Esta es una situación que afecta no sólo a nuestros ciudadanos de Naranjito, sino a todos los que usan la vía, de Barranquitas y Corozal, por ejemplo. Ciertamente, el diseño del tránsito allí es complicado, lleno de drones naranjas y un semáforo todo el tiempo intermitente. Estamos hablando sobre exactamente al frente de las facilidades del Centro de Salud y de la Policía Municipal. Mi llamado es que la ACT diga la verdad de lo que está pasando. Ya ha pasado más de dos años sin que se sepa la verdad de caso”, indicó Crespo López, quien hizo señaló al alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz Chevres, a que salga en defensa de la ciudadania.

“Esta es su misma administración de gobierno, tiene la gobernación, las agencias estatales, la Cámara de Representantes y el Senado de su lado, y no lo vemos cabildeando por la culminación de este proyecto. Hoy inició la temporada de huracanes y allí no hay movimiento que evidencie que se está haciendo el trabajo. El silencio que estamos viendo con relación a este caso no es bueno para nadie”, finalizó Crespo López.

Pese a su reclamo, cabe resaltar que tanto la ACT como el alcalde Ortiz Chevres sí han hablado sobre los trabajos en el socavón, su fecha estimada de culminación, así como el costo estimado de las obras.

En una entrevista con Primera Hora en febrero pasado, el alcalde y la ACT indicaron que las obras, a cargo del contratista CJO Construction Corp, podrían culminar a mediados de 2026, siempre que no surjan complicaciones adicionales.

Asimismo, indicaron que el proyecto cuenta con un presupuesto de $12.5 millones. El alcalde explicó en aquella ocasión que se trata de una “complicada operación” que ha requerido incluso la expropiación de terrenos.

Además, en ese momento indicó que, de las seis familias que vivían en el sector La Marina, y cuyas vidas corrían peligro a raíz del socavón, cuatro ya se habían podido mudar a casas que compraron en otros barrios de Naranjito, pero las dos familias restantes aún no habían encontrado lugar para reubicarse, pese a que contaban con vales del Departamento de la Vivienda para ese fin.

“Esto no es a lo loco. Esto ha requerido diseño de ingenieros, de hidrólogos. Esto ha sido una planificación. La garantía es que lo vamos a hacer bien, cogemos el tiempo que sea a terminarlo, tener un final feliz para que no nos ocurra lo que nos pasó en el puente Atirantado que, por la prisa, años después, tuvimos que cerrarlo”, resaltó entonces Ortiz Chevres, haciendo alusión a la inauguración temprana del puente, a pesar de serios defectos en su construcción.

Según indicó la ACT, en ese momento los trabajadores, que han tenido incluso que remover tierra a mano, estaban trabajando a más de 30 pies de profundidad, limpiando tuberías de hasta 96 pulgadas para poder controlar la inundación y rehabilitarlas, de manera que luego se pueda restablecer el tránsito en la zona. Los obreros trabajan en turnos de 7:00 a.m. a 8:00 p.m.