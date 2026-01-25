Una potente tormenta invernal, apodada Fern por los meteorólogos, está causando caos en el sistema de transporte de Estados Unidos este domingo 25 de enero de 2026, provocando la cancelación de miles de vuelos domésticos e internacionales.

El fenómeno meteorológico ha traído intensas nevadas, lluvia helada y temperaturas extremadamente bajas desde las Montañas Rocosas hasta la región del Noreste, obligando a aerolíneas como American, Delta, Southwest y United a suspender operaciones en aeropuertos clave como Filadelfia, Nueva York, Washington y Atlanta.

Más de 10,000 vuelos han sido cancelados, marcando una de las jornadas más severas para los viajeros desde la pandemia de COVID-19, mientras millones de ciudadanos enfrentan carreteras peligrosas y cortes de energía debido al hielo y la nieve.

A continuación los vuelos que han sido cancelados en Puerto Rico.

A continuación los vuelos que han sido cancelados en Puerto Rico este domingo 25 de enero de 2026. ( Suministrada )

