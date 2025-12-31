El fin de un año es un momento en el que tradicionalmente muchas personas aprovechan para expresar sus deseos para el venidero año, o trazarse metas o resoluciones a cumplir.

Y los deseos de salud, encabezan la lista para el 2026, seguidos por deseos de paz y tranquilidad, al menos entre varias personas entrevistadas al azar por Primera Hora mientras compraban lechón y otros platos típicos para su celebración de fin de año.

Myrna Carmona afirmó que “siempre pido salud y paz para mi isla Puerto Rico”.

“Y que los ciudadanos creen la consciencia de que somos una isla maravillosa. Yo he viajado mucho, y déjame decirte que como Puerto Rico, ningún otro lugar. Y me da pena ver como nuestra juventud se está afectando, hay mucha deserción escolar. Y siempre le digo a la gente, si se atendiera la deserción escolar desde los grados primarios, desde noveno, porque cuando van a superior ahí es que ellos se van, la cosa sería diferente. Porque los atrae otras cosas, sobre todo el materialismo. El materialismo nos está arropando de una manera increíble”, comentó la maestra de profesión.

“Pero quiero paz, quiero que estos políticos creen consciencia de que la juventud es el futuro. Que atiendan las escuelas, la educación y, mira, los envejecientes. Hay una cantidad de envejecientes tan solos, tan abandonados. Y Puerto Rico tiene muchos recursos, de verdad, Puerto Rico es un país maravilloso, bendecido, y hay dinero. Hay dinero para resolver tantos problemas”, insistió.

En cuanto a resoluciones para el 2026, indicó que la suya era “coger las cosas con más calma”.

Mientras, Félix Rosado, hablando en un tono pausado, aseguró que su deseo es “estar tranquilo”.

“Mucha tranquilidad es lo que quiero. Yo siempre… la vida mía ha sido sencilla. Y siempre quiero seguir así”, aseveró.

Agregó que no tiene resoluciones para el venidero año, y que “vivo la vida conforme a lo que aquel (señalando al cielo), a lo que Dios me… hasta la fecha pues vivo tranquilo, estoy viviendo tranquilo y quiero seguir viviendo así”.

Por su parte, Wilfredo Nieves Nieves, fue categórico en su deseo de gozar de salud, tanto para él como para su familia.

“Lo que quiero es que el Señor me traiga mucha salud. Que mis hijos estén bien, y mi esposa, que a esa hay que cuidarla”, afirmó.

Sostuvo que no tiene ninguna resolución para el nuevo año.

“Por ahora, estoy bien como estoy”, afirmó, agregando que, pese a que salía de atenderse una situación de salud, estaba listo para comer lechón.

“Claro, hay que comer lechón. Ya que no puedo beber ni nada, hay que comer lechoncito, con un arrocito por lo menos con gandules o algo”, dijo entre risas.

En tanto, Evelyn Díaz también puso la salud como prioridad en deseos para el 2026.

“Lo que espero es salud, porque eso es lo primero. Sin salud no hay nada. Así que salud, salud sobre todo”, afirmó.

“¿Y qué más te puedo decir? Paz. Eso está difícil. Tener un gobierno bueno. Diatre, eso sí que está malo”, reflexionó.

“Y nada. ¿Resoluciones? Pues cuidarme. Cuidar mi salud. Ser una mejor persona. Ser una mejor cristiana. Eso”, agregó, mostrando un gesto de esperanza.