Como parte de su programa de experiencia cultural, Aerostar Puerto Rico, operador del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (LMM/SJU), recibió hoy a pasajeros y visitantes con la presencia de los Reyes Magos de Juana Díaz, una de las tradiciones más queridas y arraigadas de la cultura puertorriqueña.

La visita de Gaspar, Melchor y Baltasar forma parte de una serie de activaciones culturales que Aerostar ha puesto en marcha a través de todo el año y con énfasis durante la temporada navideña, con el objetivo de transformar el aeropuerto en un espacio de bienvenida, identidad y conexión emocional. Como antesala a esta celebración, previo a la Nochebuena, los pasajeros fueron sorprendidos con un nacimiento viviente, presentado como un regalo cultural tanto para viajeros locales como para quienes visitan la Isla por primera vez.

“Para nosotros, el aeropuerto no es solo un punto de tránsito. Es la primera y la última experiencia que millones de personas tienen al llegar o salir de Puerto Rico. Con iniciativas como esta, lo convertimos en un espacio donde la cultura, la tradición y la hospitalidad se sienten desde el primer momento”, expresó por escrito Jorge Hernández, presidente de Aerostar Puerto Rico.

“Acciones como esta humanizan el viaje, generan sonrisas y crean recuerdos positivos en un entorno que usualmente es acelerado y operativo”, agregó Hernández.

Los Reyes Magos de Juana Díaz representan una tradición centenaria que nace de la Fiesta de Reyes de ese municipio, fundada en 1884 por el padre Valentín Echeverría, con el propósito de preservar la magia, la ilusión y el verdadero significado de la Navidad. Su historia recoge el simbolismo cristiano de los sabios que viajaron desde tierras lejanas para reconocer al niño Jesús, llevando regalos cargados de significado: el oro, que representa su realeza; el incienso, su divinidad; y la mirra, su humanidad y sacrificio futuro.

“Para los pasajeros locales, encontrarse con los Reyes Magos en el aeropuerto despierta nostalgia y orgullo. Para quienes nos visitan, es una experiencia auténtica que muestra quiénes somos y cómo vivimos nuestras tradiciones”, dijo el presidente de Aerostar.

“Hoy, los Reyes Magos estuvieron presentes para dar la bienvenida a quienes llegan y un “hasta pronto” a quienes parten, reafirmando el compromiso de Aerostar de continuar abriendo espacios para iniciativas que celebren la identidad puertorriqueña y conecten emocionalmente con nuestra gente y con nuestros visitantes”, añadió.

La iniciativa surge de una colaboración con los Reyes Magos de Juana Díaz, reconociendo su rol histórico y su aportación a la preservación de nuestras tradiciones y su impacto a nivel local e internacional.

Con este esfuerzo, Aerostar busca establecer que la cultura no se limita a los pueblos ni a las plazas, sino que también puede vivirse en espacios modernos como el aeropuerto, evolucionando sin perder su esencia.

Esta serie de experiencias culturales forma parte de la visión de Aerostar de convertir al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en una vitrina viva de nuestra cultura, donde cada llegada y cada salida refleje lo mejor de nuestras tradiciones.