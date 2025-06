Aymette Medina Jorge se graduó hace 29 años de la Ponce High.

Hoy, la maestra ponceña, que el pasado sábado hizo historia al convertirse en la primera mujer boricua que viaja al espacio, regresó a sus orígenes y fue la fuente de inspiración para los jóvenes graduandos de esta escuela superior, a quienes animó a nunca perder la fe.

Medina Jorge llegó ayer, lunes, a Puerto Rico, tras haber participado de un viaje del cohete New Shepard NS-32, de la empresa Blue Origin. Logró su sueño, ya que fue seleccionada en un sorteo que se realizó para llevar a latinos en la travesía, que dura unos 10 minutos.

Lo primero que les dijo la educadora a los graduandos es que el paso que han realizado, de culminar el cuarto año de escuela superior, “es un proceso de crecimiento. Es parte de su etapa. Es parte de la vida. Esta etapa de escuela es de las cosas más lindas que ustedes pueden atesorar”.

La ponceña no habló sobre sus emociones al lograr su sueño de viajar al espacio. Fue más inspiracional.

“¿Qué les puedo decir? A lo mejor lo que ustedes quieren oír es cómo llegué a ir al espacio. Bien breve. (Les compartiré) tres cosas bien importantes para mí, que siempre me han guiado en la vida: Número uno, disciplina; número dos, fe, y número tres, resiliencia. No importa cuántos obstáculos a usted se le puede presentar, tracen la meta, hagan un plan de trabajo para tocar esas metas. Yo les aseguro que, paso a paso, usted va a cumplir sus sueños”, les dijo a los jóvenes.

Añadió que “es importante no perder la fe, ser disciplinados. Hay veces que vas a querer irte a janguear, porque vamos, eso es normal. Pero, al otro día tienes un examen. Hay veces que te va a pasar y vas a tener que tomar decisiones difíciles, o comes al mediodía o guardas tus chavitos para sacar copia, porque no tienes chavos para comprar el libro de texto. Eso me pasó a mí. O sea, usted tiene que tomar decisiones difíciles, pero con disciplina, con fe, porque nunca hay que perder la fe, fe en ti mismo y fe en Dios, las cosas sí se pueden lograr”.

Medina Jorge destacó, entretanto, que la resiliencia ya la conocen muy bien los puertorriqueños. Recordó cómo tuvo que marcharse tras el devastador paso del huracán María (2017) y cómo en una de sus visitas a su ciudad natal de Ponce atravesó los terremotos de principio del año 2020.

Medina Jorge también fue recibida esta tarde en la Casa Alcaldía del municipio de Ponce. La alcaldesa Marlese Sifre Rodríguez le tenía preparado pleneros y vejigantes. La ponceña bailó plena “en un solo pie”, tal y como se escuchaba en la canción. “¡Qué viva Ponce!“, gritó, tras culminar el recibimiento. “Esto es una pequeña muestra de cuánto los ponceños amamos a los ponceños. Sobre todo, por tus ejecutorias, estamos bien orgullosos de ti”, le indicó la alcaldesa. En la actualidad, la maestra reside y trabaja en Houston, Texas.

“Nosotros seguimos pa’lante”, exaltó.

“Nunca pierdan la fe, ni en ustedes ni en Dios”, añadió, para ganar el aplauso de los presentes.

De inmediato, explicó que su acción de señalar al cielo tan pronto salió de la cápsula del New Shepard fue una señal de agradecimiento a Dios.

“En tu nombre y a tu gloria”, afirmó que significaba su acto.

Además, reveló que en su viaje al espacio llevó una pulsera de la Virgen de la Guadalupe. Comentó que su acción tenía mucho significado, ya que cuando se enteró que iba a viajar al espacio se encontraba “en la misa de las 12” de la Catedral de Ponce. Esta se llama Nuestra Señora de Guadalupe.

“Nunca pierdan la fe ni en Dios ni en ustedes mismos. Y cuando se ponga la cosa difícil, como decimos en Puertorro, tú sacas las garras boricuas. El miedo lo dejamos en la gaveta, porque de los cobardes nunca se ha escrito nada. El mundo es de los valientes y ahí yo veo un montón de birretes de gente valiente”, les dijo a los graduandos.

Antes de marcharse, la maestra les instó a los jóvenes a que siempre estén orgullosos de ser ponceños, de la bandera de Puerto Rico y de su idioma español.

Fiesta en Ponce

Aymette Medina Jorge fue recibida en Ponce por la alcaldesa Marlese Sifre, pleneros y vejigantes. ( Captura )

