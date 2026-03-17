Las cancelaciones de vuelos en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín continúan este martes, aunque en menor escala, como consecuencia del mal tiempo que afecta varias zonas de Estados Unidos.

Según informó en comunicación escrita Aerostar Puerto Rico, operador del aeropuerto, al menos seis vuelos con destino a la Isla fueron cancelados, así como otros cuatro que saldrían desde Puerto Rico hacia ciudades como Orlando, Illinois y Filadelfia.

Las cancelaciones, que impactan a más de 1,000 pasajeros, corresponden a operaciones de aerolíneas como Frontier Airlines, Spirit Airlines, American Airlines y JetBlue.

Vuelos cancelados en Puerto Rico por mal tiempo en Estados Unidos hoy, martes 17 de marzo. ( Suministrada )

Las interrupciones responden a condiciones meteorológicas adversas en Estados Unidos, donde tormentas invernales, fuertes vientos y bajas temperaturas han provocado retrasos y cancelaciones en múltiples aeropuertos, afectando la conectividad aérea hacia y desde Puerto Rico.