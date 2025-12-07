La Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN) anunció este domingo una iniciativa que entrará en vigor el próximo enero en 40 centros de cuido licenciados y certificados por el programa Child Care, donde comenzará un programa de huertos del que participarán niños y niñas.

Según dio a conocer la administradora de ACUDEN, Amy Vega, se trata de la iniciativa “Manitas a la tierra”, que definió como “un proyecto que transforma centros de cuido licenciados en espacios de aprendizaje con huertos integrados al currículo”.

De acuerdo con Vega, como parte del programa, los niños en edad temprana podrán “aprender sobre el origen de alimentos, el valor de la tierra y sobre cómo cuidar el ambiente, todo esto mientras desarrollan hábitos saludables”.

Aseguró que el proyecto tiene “un enfoque interdisciplinario, que incluye los campos del arte, las matemáticas y el lenguaje”, puesto que los niños se involucrarán en nuevos conceptos para el habla, tendrán que medir las plantas, entre otras actividades dirigidas a la etapa del desarrollo en la que se concentra la iniciativa.

La funcionaria agregó que ACUDEN proveerá todos los materiales y kits para la creación y el manejo de los huertos, así como capacitación y adiestramiento para los maestros y asistentes de maestros que trabajarán con los niños.

Asimismo, indicó que establecerán un “registro o bitácora digital donde se le podrá brindar el seguimiento adecuado al personal del centro para que los huertos se desarrollen como tenemos planificados”.

Sostuvo que la iniciativa, que se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2026, se realizará con una inversión de sobre $1.2 millones, de “fondos mandatorios del programa Child Care”.

Agregó que ACUDEN ha estado verificando las instalaciones de los lugares de cuido y, al momento, se encuentran “en ese proceso final para seleccionar esos 40 centros que finalmente se van a ver beneficiados”, que serían anunciados en algún momento dentro de las próximas dos semanas.

Durante el anuncio, que fue parte de la conferencia de prensa Asunto Semanal de La Fortaleza, la administradora también dio a conocer otra iniciativa, en este caso relacionada la actividad física, que igualmente comenzará en enero próximo.

Se trata del proyecto “Olimpiadas del Futuro”, a través del cual se llevarán a cabo ocho eventos regionales, de un día, en los pueblos de San Juan, Bayamón, Carolina, Caguas, Ponce, Mayagüez, Humacao y Arecibo.

El primero de los eventos será el 30 de enero del 2026 en las instalaciones del Departamento de Recreación y Deporte (DRD), en San Juan.

Vega sostuvo que estos eventos “promueven la actividad física y ayudarán a fortalecer las destrezas motoras en nuestros niños”.

Las actividades están dirigidas a niños y niñas “entre las edades de 3 a 4 años y 11 meses”, e involucrarían a “todos los centros licenciados que también se encuentren certificados por nuestro programa Child Care”.

La funcionaria agregó que con Olimpiadas del Futuro “esperamos impactar a cerca de 2,000 niños”, y detalló que la inversión para este proyecto es de $362,800.

Por último, Vega aprovechó para recordar al público que la iniciativa de cuido estatal ACUDEN ContiGO todavía continúa abierta.

“Todavía tienen oportunidad de solicitar. Así que, por favor, si usted tiene un menor bajo su custodia legal, de 0 a 12 años, y usted trabaja, es una madre o padre trabajador, que cumple con los requisitos… no dude en acceder a acudencontigo.familia.pr.gov, y ahí llenar su solicitud”, indicó Vega.

Repasó que los requisitos de ingreso son: para madres o padres solteros, de $34,000 hasta $65,000 anuales; y para parejas casadas o que conviven, desde $51,000 hasta $82,000 anuales.